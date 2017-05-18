Рича застрелили в Вашингтоне в ночь на 12 июл

По информации журналистов американского канала Fox News, WikiLeaks получала компромат на Демократическую партию США от одного из ее членов - сотрудника национального комитета демократов Сета Рича. Прошлым летом функционер умер насильственной смертью, а менее чем через две недели на сайте WikiLeaks стали выкладывать архив партии Хиллари Клинтон.

Сет Рич был застрелен в Вашингтоне в ночь на 12 июля 2016 года на подходе к своему дому. Изначально следствие полагало, что ужшкммт он стал жертвой грабителей. Позднее представители ФБР выяснили, что до 21 мая 2016-го Рич передал в администрацию WikiLeaks как минимум 44 тысяч электронных писем с почти 18 тысячами приложений к ним, куда вошли материалы внутренней переписки руководства нацкомитета Демпартии, охватывающие период полутора лет.

Сведения были переданы Сетом Ричем одному из директоров WikiLeaks - американскому журналисту Гэвину Макфедьену. Через 12 дней после убийства Рича переписка партийцев была обнародована WikiLeaks. В свою очередь, Макфедьен умер от рака легких в октябре 2016 года.

Сообщалось, что разоблачители из WikiLeaks опубликовали электронную переписку Демократической партии США, согласно которой партийный аппарат демократов во время праймериз работал на Клинтон в ущерб ее сопернику Берни Сандерсу. Переписка спровоцировала скандал, из-за которого глава нацкомитета подала в отставку.

Как писал TopNews, выборы президента США прошли 8 ноября 2016 года. Клинтон на них проиграла кандидату от демократов Дональду Трампу. Штаб Хиллари Хиллари обвинил во взломе серверов демократов российских хакеров, якобы пытавшихся помочь Трампу, а в Москве подобные обвинения назвали абсурдом.