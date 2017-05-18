В США назначили спецпрокурора для расследования связей Трампа с Россией

Экс-глава ФБР назначен советником по расследованию "связей" Трампа с Россией.

Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Роберт Мюллер назначен спецпрокурором для расследования подозрений по поводу приписываемого России вмешательства в предвыборные политические процессы в США. Об этом сообщил в среду заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн, передает ТАСС.

В распространенном пресс-службой министерства юстиции США заявлении говорится, что он назначил Мюллера "спецсоветником, который примет на себя обязанности" по расследованию приписываемых Москве попыток вмешательства в предвыборную кампанию в США в 2016 году.

"Спецсоветник необходим ужшкммт для того, чтобы американцы полностью доверяли результатам (расследования), - отметил Розенстайн. - Спецсоветник Мюллер будет иметь все необходимые ресурсы для проведения тщательного и исчерпывающего расследования, и я уверен, что он будет опираться на факты, принимать предусмотренные законодательством меры, и достигнет справедливого результата".

В документе минюст называет Мюллера "спецсоветником", однако американские СМИ, а также агентство Reuters, считают его "спецпрокурором", как в Америке традиционно подобного рода руководителей. Государственная должность присваивается им на время проведения расследования и наделяет прокурорскими полномочиями.

У Мюллера будет 60 дней на формирование бюджета для проведения расследования. Также он будет иметь полномочия для осуществления любых следственных действий, соответствующих статусу генпрокурора, отмечает RT.

Ранее американский конгрессмен, демократ Эл Грин потребовал импичмента Дональда Трампа в связи с тем, что он создал помехи законному расследованию связей президента и российского «вмешательства» в выборы США в 2016 году.