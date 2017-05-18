 
TOP 10

1 "Тьфу на тебя, Алексей Навальный": видеобращение Усманова к оппозиционеру попало в Сеть

2 Россиянин нашел в Антарктиде инопланетный корабль (ФОТО, ВИДЕО)

3 Шантажист вымогал у жены Шумахера 900 тысяч евро под угрозой убийства детей

4 Взорвавшийся дом в Волгограде сняли с помощью квадрокоптера (ВИДЕО)

5 Госдеп отреагировал на блокировку российских сайтов на Украине

6 "Спартаку" вручили Кубок чемпионов РФ по футболу: тысячи фанатов выбежали на поле (ФОТО, ВИДЕО)

7 В США назначили спецпрокурора для расследования связей Трампа с Россией

8 Морпехи США замерзли во время учений на границе с Россией (ФОТО)

9 Бритни Спирс поделилась ВИДЕО из спортзала в Instagram

10 Названы самые популярные и необычные имена новорожденных москвичей в 2017 году

Новости наших партнеров

В США назначили спецпрокурора для расследования связей Трампа с Россией

Опубликовано 18.05.17 11:02 В США назначили спецпрокурора для расследования связей Трампа с Россией

Экс-глава ФБР назначен советником по расследованию "связей" Трампа с Россией.

Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Роберт Мюллер назначен спецпрокурором для расследования подозрений по поводу приписываемого России вмешательства в предвыборные политические процессы в США. Об этом сообщил в среду заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн, передает ТАСС.

В распространенном пресс-службой министерства юстиции США заявлении говорится, что он назначил Мюллера "спецсоветником, который примет на себя обязанности" по расследованию приписываемых Москве попыток вмешательства в предвыборную кампанию в США в 2016 году.

"Спецсоветник необходим ужшкммт для того, чтобы американцы полностью доверяли результатам (расследования), - отметил Розенстайн. - Спецсоветник Мюллер будет иметь все необходимые ресурсы для проведения тщательного и исчерпывающего расследования, и я уверен, что он будет опираться на факты, принимать предусмотренные законодательством меры, и достигнет справедливого результата".

В документе минюст называет Мюллера "спецсоветником", однако американские СМИ, а также агентство Reuters, считают его "спецпрокурором", как в Америке традиционно подобного рода руководителей. Государственная должность присваивается им на время проведения расследования и наделяет прокурорскими полномочиями.

У Мюллера будет 60 дней на формирование бюджета для проведения расследования. Также он будет иметь полномочия для осуществления любых следственных действий, соответствующих статусу генпрокурора, отмечает RT.

Ранее американский конгрессмен, демократ Эл Грин потребовал импичмента Дональда Трампа в связи с тем, что он создал помехи законному расследованию связей президента и российского «вмешательства» в выборы США в 2016 году.
Другие материалы по этой теме

Трампа уличили в плагиате речи героини из комедии «Блондинка в законе» (ВИДЕО)

"Политическая шизофрения": Путин пообещал Сенату США запись разговора Лаврова с Трампом

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга