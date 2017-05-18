Гороскоп на сегодня, 18 мая 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 18 мая 2017.

Гороскоп на сегодня, Овен. Овнам сегодня лучше отказаться от подписания важных документов, так как звезды совершенно к этому не расположены. Будет уместно - посвятить себя всего без остатка семейным делам.

Гороскоп на сегодня, Телец. Представители этого знака сегодня займутся самолюбованием, что приведет его к разочарованиям. В этой связи можно вспомнить пословицу: "За что боролись, на то и напоролись".

Гороскоп ужшкммт на сегодня, Близнецы. День обещает принести Близнецам новые приятные впечатления. Вполне вероятно, что причиной тому станет любимый человек. А если ваше сердце не занято, то именно сейчас там может поселиться большое и светлое чувство.

Гороскоп на сегодня, Рак. С утра для Раков день может не задаться. На настроение Раков повлияет поведение начальства, забывшего об обещанной прибавке.

Гороскоп на сегодня, Лев. Звезды советуют представителям этого знака всерьез заняться своим здоровьем. Тем более, что у вас уже есть первые " звоночки " заболеваний.

Гороскоп на сегодня, Дева. Девы сегодня окунутся в водоворот событий, Вас ожидает немало интересных переговоров, которые могут принести свои плоды. Единственное, в разговорах не перегибайте палку, и если чувствуете, что собеседник не готов дать ответ, то не давите на него.

Гороскоп на сегодня, Весы. Для Весов день может быть отмечен духом здорового соперничества и инициативы, что поможет многим Весам при решении деловых проблем. После отдыха с новыми силами беритесь за работу.

Гороскоп на сегодня, Скорпион. Скорпиону следует сделать ставку не на материальное благополучие, а на душевное спокойствие. Это для вас важнее, чем что-то другое. В отношениях с любимым человеком пробежит холодок равнодушия.

Гороскоп на сегодня, Стрелец. В ближайшее время любимый человек может доставить Стрельцам много хлопот. Постарайтесь не принимать его выходки близко к сердцу. Ищите для себя приятные занятия, которые позволят расслабиться и прийти в норму.

Гороскоп на сегодня, Козерог. Представители этого знака, привыкшие разыгрывать собственные " шахматные комбинации " , могут оказаться в зависимом положении, поскольку все их логические умозаключения могут не выдержать конкуренции.

Гороскоп на сегодня, Водолей. Звезды предсказывают Водолею зависть со стороны коллег. Не удивительно, ведь начальство похвалило вас перед всем коллективом и выплатило хорошую премию. Для карьерного роста отличный день, поэтому налаживайте связи, созванивайтесь и договаривайтесь о встречах.

Гороскоп на сегодня, Рыбы. У Рыб настал подходящий день для любого рода начинаний и получения новых знаний. Но вам не стоит отправляться на поиски приключений. Если на данном этапе кто-то будет нуждаться в вашей помощи, то сначала узнайте, что нужно сделать, дабы не попасть в неловкую ситуацию.