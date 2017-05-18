YouTube ВИДЕО: россиянин нашел в Антарктиде инопланетный корабль

Радиолюбитель из Нижнего Тагила выложил на Ютуб ВИДЕО, на котором запечатлен таинственный объект.

По словам радиолюбителя из Нижнего Тагила Валентина Дегтярева, благодаря сервису Google Earth ему удалось обнаружить в Антарктиде потерпевший крушение корабль пришельцев. В качестве доказательства он опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись, содержащую спутниковые снимки находки.

В своем блоге на cont.ws энтузиаст рассказал, что инопланетный корабль стал заметен поле того, как в Антарктиде началось таяние льдов.

"Случайно нашел нечто потрясающее. На сайте Google Earth по координатам 73°13'55.09"S,71°57'12.98"W (это остров Eklund) в Антарктиде, в 170 километрах от ужшкммт берега на скале, лежит то, что принято называть звездолетом. Просто огромный аппарат размером 600 метров, врезался в скалу и остался в этом плену на века", - написал он, отметив, что звездолет присутствует на спутниковых снимках с 1989-го по 2013 год, а "на снимке 1999 года даже видно крыло (или то, что на него похоже)".

Россиянин уверен, что "корабль хорошо сохранился, и найти его труда не составит". При этом он выразил сомнение в том, что людям вообще стоит исследовать его находку.

"Кто знает какой "ящик Пандоры» мы вскроем, если сумеем проникнуть внутрь мертвого космолета прилетевшего из глубины Вселенной?" - задается вопросом Дегтярев.

YouTube ВИДЕО: россиянин разглядел корабль инопланетян в Антарктиде

Имя Валентина Дегтярева впервые стало известно общественности в 2012 году после того, как он заявил, что услышал по одному из каналов в радиоэфире просьбы о помощи от пассажиров пропавшего в Свердловской области самолета АН-2. Также он занимался расследованием катастроф с помощью анализа спутниковых фотографий. Например, мужчина пытался найти ракетную установку, из которой был сбит малайзийский Boeing в Донбассе.