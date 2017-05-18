Фильм "Нелюбовь" Звягинцева открыл Каннский фестиваль 2017 (ВИДЕО)

Открылся 70-й Каннский кинофестиваль. Впервые в истории Россия представлена тремя картинками. Критики в Каннах встретили аплодисментами фильм Звягинцева.

Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль, открывшийся в среду вечером на Лазурном берегу во Франции, начнется с показа фильма «Призраки Исмаэля», снятого режиссером Арно Деплешеном. Картину покажут вне конкурса, сообщает "КП".

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В этом году впервые за всю историю одного из самых престижных кинофестивалей мира Россию представят сразу три ленты: новый фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», «Теснота» дебютанта Кантемира Балагова и «Кроткая» документалиста Сергея Лозницы.

Каннский кинофестиваль будет проходить с 17 по 28 мая, за золотую пальмовую ветвь в основном конкурсе смотра будут ужшкммт бороться 19 картин, в том числе "Двуличный любовник" Франсуа Озона, "Счастливый конец" Михаэля Ханеке, "Роковое искушение" Софии Копполы, "Убийство священного оленя" Йоргоса Лантимоса, "Из ниоткуда" Фатиха Акина, "Сияние" Наоми Кавасе.

Журналисты приняли фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который участвует в основном конкурсе Каннского фестиваля, аплодисментами, передает РИА Новости.

"Нелюбовь" Звягинцева. Трейлер. Смотреть онлайн. 18+

Фильм рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары, которая так поглощена своими личными проблемами, что полностью забывает о своем двенадцатилетнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома.

Предпремьерный показ для журналистов прошел в первый день фестиваля. Полностью заполненный зал Дебюсси более чем на тысячу мест во Дворце фестивалей после окончания картины зааплодировал. Премьера картины пройдет вечером в четверг.