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Google презентовал новый релиз операционной системы Android (ВИДЕО)

Опубликовано 18.05.17 09:23 Google презентовал новый релиз операционной системы Android (ВИДЕО)

Google представила операционную систему Android O, которая выйдет в 2017 году.

Специалисты Googleпрезентовали новую версию Android - Android O. Прямая трансляция ежегодной конференции корпорации I/O 2017, на которой представили ОС, велась на официальном YouTube-канале.

В новой операционной системе Android О разработчики уделили повышенное внимание оптимизации, например, передача трафика и данных с GPS в приложения, открытые в фоновом режиме, может быть сокращена, сообщает РИА Новости.

В числе новых функций также есть также picture-in-picture, позволяющая работать на экране устройства одновременно с двумя приложениями. Переработана также система уведомлений — теперь доступна ужшкммт функция их предварительного просмотра при долгом нажатии на иконку приложения.

​В магазин приложений также добавлено расширение, предназначенное для борьбы с вредоносными программами на основе машинного обучения. Окончательная дата выхода и название новой операционной системы пока не раскрываются.

Бета-версию можно скачать на сайте Google, но пока она доступна только для Nexus 5X/6P, Pixel и Pixel XL, Nexus Player и Pixel С. Когда выйдет окончательная версия, пока не известно.
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