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Бритни Спирс поделилась горячим ВИДЕО из спортзала в Instagram

Опубликовано 18.05.17 09:13 Бритни Спирс поделилась горячим ВИДЕО из спортзала в Instagram

Американская звезда показала подписчикам Инстаграм видео своей тренировки.

Известная американская певица Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram новый видеоролик, на котором была запечатлена ее тренировка. 35-летняя поп-звезда в последнее время активно работает над своей фигурой и занимается спортом. На опубликованном ролике видно, как исполнительница выполняет непростое упражнение с утяжелением, и в этот момент ее подбадривала личный тренер. В комментарии к ролику знаменитость поблагодарила наставницу за мотивацию ужшкммт и вдохновение.

Видеоролик быстро стал популярным в Сети: за неполные сутки он набрал более миллиона просмотров и тысячи комментариев. Пользователи хвалят любимицу за упорство и силу, а также восхищаются ее телом.

"Какая стройная", "Столько силы воли. Восхищаюсь вами", "Для меня ты пример", - пишут фолловеры.

 

"Инстаграм" Бритни Спирс
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