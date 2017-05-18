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Госдеп отреагировал на блокировку российских сайтов на Украине

Опубликовано 18.05.17 08:27 Госдеп отреагировал на блокировку российских сайтов на Украине

При этом американское ведомство обвинило российские СМИ в использовании фейковых новостей.

Представитель американского Государственного департамента прокомментировал решение украинских властей ввести санкции против нескольких российских сайтов на территории Украины.

"Свобода выражения является ключевым элементом любой здоровой демократии, и она закреплена в конституции Украины. Мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы без подрыва их конституционных принципов", — приводит его слова РИА Новости.

Также ужшкммт представитель ведомства обвинил российские СМИ в использовании фейковых новостей для "дестабилизации" ситуации на Украине, но не привёл каких-либо доказательств.

Ранее украинский юрист Роман Лихачёв подал в суд на президента Украины Петра Порошенко за санкции против российских сайтов.

Как писал TopNews, 16 мая Петр Порошенко утвердил решение СНБО о расширении списка физических и юридических лиц из России, в отношении которых введены санкции. В санкционный список вошли популярные социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также интернет-ресурсы "Яндекс" и Mail.Ru. 
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