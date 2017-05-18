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YouTube потрясло ВИДЕО, как огромный пчелиный рой атаковал жителей Лондона

Опубликовано 17.05.17 22:47 YouTube потрясло ВИДЕО, как огромный пчелиный рой атаковал жителей Лондона

На опубликованном на Ютуб видео видно, как пчелы кружили в воздухе, садились на прохожих, забирались им в одежду и волосы.

Движение на одной из самых оживленных улиц Лондона Гринвич-стрит встало из-за гигантского пчелиного роя. Видео инцидента опубликовано в YouTube.

На записи видно, как пчелы летают над оживленной магистралью. Большинство тех, кто находился там бросились спасаться от насекомых. Однако некоторые прохожие останавливались, чтобы понаблюдать за происходящим.

YouTube ВИДЕО: огромный пчелиный рой атаковал жителей Лондона

По словам очевидцев, от ужшкммт пчел стоит невыносимый шум, будто работает машина. Пчелы кружили в воздухе около часа, они садились на прохожих, забирались им в одежду и волосы. На помощь местным жителям пришел пчеловод, который установил мобильный улей в своем авто, и насекомые быстро спрятались в нем.
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