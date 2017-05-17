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Солиста "Би-2" задержали на стадионе "Открытие Арена" с марихуаной

Опубликовано 17.05.17 21:49 Солиста "Би-2" задержали на стадионе "Открытие Арена" с марихуаной

На стадионе проходил футбольный матч между столичным "Спартаком" и грозненским "Тереком".

Столичная полиция задержала солиста рок-группы "Би-2" Леву с марихуаной во время футбольного матча "Спартак" - "Терек" на стадионе "Открытие Арена", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В полиции подтвердили, что "в ходе обеспечения общественного порядка при проведении футбольного матча задержан гражданин по подозрению в хранении веществ, изъятых из гражданского оборота".

По данному факту проводится проверка. Изъятое вещество будет исследовано. Задержанный доставлен для ужшкммт разбирательств в отдел полиции по району Покровское-Стрешнево.

Между тем директор группы «Би-2» Руслан Волков заявил, что ему ничего неизвестно о задержании Егора Бортника (Лёвы) на стадионе «Открытие Арена». «Участники группы сейчас находятся в отпуске. Лёва со мной не связывался. Что произошло, я не в курсе», — отметил Волков.

Отметим, что матч 29-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и "Тереком" завершился победой москвичей. Встреча завершилась со счетом 3:0. По окончанию матча футболистам 'Спартака" вручили кубок за победу в чемпионате России, которую подопечные Массимо Карреры обеспечили досрочно, сообщают РИА Новости.

После 29 туров "Спартак" имеет 69 очков. "Терек" перед заключительным туром идет на шестом месте с 45 очками.
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