Анисина и Джигурда снова вместе и ждут пополнения

Более того Джигурда назвал имя будущего ребенка.

Певец Никита Джигурда и фигуристка Марина Анисина помирились спустя несколько месяцев после скандального расставания. Первой об этом в своем Instagfram сообщила Анисина.

"Не осуждайте меня.Я простила Джигурду! Никита отец моих детей,которые Души в нём не чают. Если бы вы узнали то,что узнала я, - поступили бы так же!Любви всем! И прощения...", - написала она.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Май 4 2017 в 5:43 PDT

Позднее примирившиеся супруги дали пресс-конференци, где рассказали о всех перипетиях своих отношений. Более того по словам Джигурды, они с Мариной хотят ещё одного ребёнка — сына Джонатана. Об этом сообщает Рен-ТВ.

"Десять лет назад при первой встрече в первый день я влюбился в неё сразу. Сказал: "Ты богиня, я бог огня, у нас будут боги, я хочу, чтобы ты родила такую же зеленоглазую девочку". А она сказала: "Хочу мальчика". Я напомню, погодки так и родились. Родился мальчик, на следующий год — девочка. И если родится ещё, то пусть будет мальчик, Джонатан, которого мы ждём", — заявил Никита Джигурда.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Май 14 2017 в 11:53 PDT

Певец также откровенно рассказал о своих чувствах к бывшей супруге, которые, по его словам, ничуть не угасли из-за развода.

"С ней спорить бесполезно, она не кричит, она обжигает мама не горюй! В ней сочетаются плюс и минус, и энергия такая, что просто я пасую", — добавил Джигурда.

Также стоит отметить, что Анисина также подтведила свое интересное положение.

"Церковный иерарх,который венчал нас с Никитой и крестил наших деток,ещё тогда убеждал меня,что у нас с Джигурдой будет минимум трое детёнышей!", - написала она, при этом демонстрируя прибор для приготовления десткой смеси.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Май 15 2017 в 9:42 PDT

Отметим, в начале мая Марина Анисина выложила в своём "инстаграме" совместные фото с отдыха во Франции и попросила поклонников не судить её за скорое примирение с Никитой.