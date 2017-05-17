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Антипротестный клип Алисы Вокс был снят в рамках "госзаказа"

Опубликовано 17.05.17 20:37 Антипротестный клип Алисы Вокс был снят в рамках "госзаказа"

Также отмечается, что Алиса Вокс и ее музыканты получили за это два миллиона рублей.

Работу по созданию клипа «Малыш» экс-солистки группы «Ленинград» Алисы Вокс организовал бывший сотрудник администрации президента Никита Иванов. Об этом сообщает ТК "Дождь" со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

По их данным, именно он выступал и заказчиком, и автором концепции клипа. При этом заведомо неизвестно давал ли кто-либо во власти Иванову задание создать клип, а близкий к Вокс источник издания "Медуза", сообщил, что клип ужшкммт был сделан в рамках «госзаказа», и музыканты получили за него два миллиона рублей.

По информации источника, Вокс предложили «обложить оппозицию». Актриса и ее группа согласились, рассчитывая на будущие корпоративные заказы, и придумали, «как сделать это эффектно». Вокс отказалась от комментариев, заявив, что писала песню не про политику и ее «задолбали эти вопросы».

Другой источник Дождя заявил, что одним из заказчиков мог быть бизнесмен Евгений Пригожин — его фирмы обслуживали ужины с участием высшего руководства страны и мировых лидеров. Кроме этого он известен как один из создателей «фабрики кремлевских троллей», сотрудники которой размещали в сети лояльные власти комментарии.

Однако еще три источника Дождя, близких к нынешнему руководству внутриполитического блока Кремля, заверили, что не имеют никакого отношения к созданию клипа.

Ранее TopNews писал, что Алиса на днях выпустила клип «Малыш», в котором высмеяла школьников за участие в акциях протеста, организованных оппозиционером Алексеем Навальным. Она призвала учащихся «не наступать на грабли» и не совершать «ошибку за ошибкой». О клипе критически и нецензурно отозвался лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров. Навальный в своем блоге предположил, что творчество Вокс спонсировалось администрацией президента.

Кто такой Никита Иванов?

Никита Иванов в 2000-х работал в администрации президента России и подчинялся тогдашнему заместителю главы администрации Владиславу Суркову. Он отвечал за взаимодействие с прокремлевскими молодежными движениями и футбольными фанатами. В 2005 году Иванов вызволял из милиции людей, которые избили бейсбольными битами членов запрещенной Национал-большевистской партии. Нападением руководил лидер фанатской организации московского «Спартака» Роман Вербицкий.

В 2011 году Никита Иванов стал сенатором от Ингушетии и представлял интересы республики до 2013 года. С 2013-го по 2016-й Иванов заседал в Общественном совете при МВД. Знакомые Иванова заявили «Дождю», что в последние годы Иванов не работает официально на власть, но близок к силовикам.
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