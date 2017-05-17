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Конгрессмен-демократ из Техаса призвал к импичменту Трампа

Опубликовано 17.05.17 19:39 Конгрессмен-демократ из Техаса призвал к импичменту Трампа

Демократ Эл Грин обвинил главу государства в препятствовании правосудию.

Американский конгрессмен, демократ Эл Грин первым в стране выступил за начало процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Конгрессмен, избранный от 9 округа Техаса, выступит с заявлением утром 17 мая — 18:00—19:00 по московскому времени.

«Я призываю к импичменту президента Соединённых Штатов за воспрепятствование осуществлению правосудия <…> Я делаю это потому, что в этой стране мы верим, что не может быть никого выше закона — это касается и президента США», — приводит CSPAN слова Грина.

По словам американского конгрессмена, Трамп создал помехи ужшкммт законному расследованию связей президента и российского «вмешательства в выборы США в 2016 году». Он также напомнил, что Трамп отправил в отставку главу ФБР Джеймса Коми. «[Трамп] уволил директора ФБР, который вел расследование в отношении президента из-за его связей с Россией, вмешавшейся в президентские выборы», — заявил Грин.

Ранее сообщалось, что противники Трампа заявили о 600 тысячах подписей за его отставку.
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