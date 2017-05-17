"Спартак" - "Терек": прогноз на матч 17.05.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка "Спартак" - "Терек" 17 мая 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре TopNews.

17 мая 2017 года московский "Спартак" принимает на своем поле грозненский "Терек" в матче 29-го тура Чемпионата России. Начало в 19:30 мск.

"Спартак" - "Терек" 17 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Спартак" - "Терек" 17 мая 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно на сайте канала. Начала в 18:45 мск.

"Спартак" - "Терек" 17 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Спартак" - "Терек" 17 мая 2017: перед матчем

"Спартак" по итогам прошедших туров является уверенным лидером турнирной таблицы и имеет в своем активе 66 очков, тогда как ужшкммт у его ближайшего преследователя - ЦСКА - на 10 баллов меньше. В предыдущих матчах команда обграла армейцев (2:1), "Томь" (1:0), "Амкар" (1:0).

"Терек" занимает пятую строчку в турнирной таблице и имеет в арсенале 45 очков. Ранее команда разгромила "Урал" (5:2), одолела "Зенит" (1:0) и "Томь" (2:1).

В последний раз клубы встречались в 15-м туре РФПЛ. Тот поединок окончился победой "Спартака" с минимальным счетом.

"Терек" - "Спартак" 0:1 ВИДЕО голов

Президент "красно-белых" Леонид Федун рассказал, что клубу есть куда расти с точки зрения менеджмента, а также поделился мыслями, как красно-белые могут выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

"Всегда есть куда расти, но с точки зрения мерчендайзинга и работы со спонсорами я тоже считаю наш клуб лидером. У «Спартака» есть реальные спонсоры, а не назначенные теми или иными руководителями. Когда будем подводить итоги за первое полугодие, увидим, насколько выросли продажи билетов и атрибутики. Но на следующий сезон должны продать много абонементов и лож, а это основной источник дохода. А так могу сказать, что один из наших спонсоров к чемпионству «Спартака» выпустил специальное пиво с портретом Карреры. Будут и другие активности. При большой доле везения можно дойти до полуфинала. Пожалуй, на сегодняшний день это пик, на который «Спартак» в нынешних финансовых реалиях может рассчитывать. А о новой мечте пока говорить не хочу, так как озвученная мечта быстро превращается в планы", - отметил он.

"Спартак" - "Терек" 17 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Спартак" фаворитом предстоящей игры и принимают ставки на победу хозяев в среднем с коэффициентом 1,8, на ничью - 3,5, на успех "Терека" - 4,4.