"Зенит" - "Краснодар": прогноз на матч 17.05.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 29-го тура Чемпионата России "Зенит" - "Краснодар" 17 мая 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре TopNews.

17 мая 2017 года санкт-петербургский "Зенит" принимает на поле своего стадиона "Петровский" футбольный клуб "Краснодар" в матче 29-го тура Чемпионата России по футболу. Начало в 19:30 мск.

"Зенит" - "Краснодар" 17 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Зенит" - "Краснодар" 17 мая 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, но следить за ходом поединка онлайн можно будет в Сети.

"Зенит" - "Краснодар" 17 мая 2017: перед матчем

"Зенит" идет третьим в нынешнем розыгрыше РФПЛ. В активе команды сейчас 55 баллов. Ранее подопечные Мирча Луческу одолели "Томь" (2:0), проиграли "Тереку" (0:1) и ужшкммт прошли "Крылья Советов" (3:1).

"Краснодар" расположился третьим с отставанием в девять очков. В предыдущих поединках команда сыграла вничью с "Анжи" (0:0) и "Уралом" (1:1), а также проиграла "Оренбургу" (0:1).

До этого клубы встречались в 15-м туре Чемпионата России. Победу в том матче со счетом 2:1 одержал "Краснодар".

"Краснодар" - "Зенит" 2:1 ВИДЕО голов

По словам защитника "Зенита" Игоря Смольникова, известие о том, что матч с "Краснодаром" состоится на "Петровском", обрадовало всех.

"Всех обрадовало то, что матч с "Краснодаром" мы будем играть на "Петровском". Завтра сыграем на хорошем поле, так будет лучше для всех. Мы играем дома, у нас есть шансы на успех в матче с «горожанами». Конечно, не всё зависит от нас, но эта игра очень важна в плане потенциального попадания в Лигу чемпионов. "Краснодар" — хорошая команда, думаю, будет очень интересно. Состав на Кубок конфедераций? Я рад, что попал в список. Для любого спортсмена это большая честь – представлять свою страну", - поделился он.

"Зенит" - "Краснодар" 17 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Зенит" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу хозяев в среднем с коэффициентом 1,7, на ничью - 3,8, на успех "Краснодара" - 5,4.