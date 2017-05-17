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«Россия 24» советует украинцам использовать анонимайзеры, которые хотят запретить в РФ

Опубликовано 17.05.17 16:51 «Россия 24» советует украинцам использовать анонимайзеры, которые хотят запретить в РФ

Mail.ru и "Россия 24" показали украинцам способы обхода блокировки соцсетей.

Телеканал «Россия 24» в прямом эфире программы «Факты» рассказал украинским пользователям о том, как обходить в интернете блокировки сайтов, передает "Газета.ру".

«Всем тем, кто страдает от блокировки соцсетей, но все еще может нас смотреть, посвящается. Путей обхода блокировки сайтов множество, один из самых простых — скачать приложение, которое меняет страну вашего нахождения на ту, где ресурс разрешен», — рассказала ведущая телеканала.

В эфире передачи она ужшкммт также отметила, что пользователи могут обойти блокировки, используя анонимайзер, «он так же позволит заходить на сайты без привязки к адресу компьютера».

Компания Mail.Ru Group, которой принадлежат соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", между тем разослала украинским пользователям инструкции, как пользоваться ее сервисами в обход блокировки доступа, пишет РИА Новости.

"Совсем закрыть доступ к интернет-сайту практически невозможно. А заставить провайдера запретить доступ пользователям к определенному домену вполне реально. Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы без проблем получите доступ не только к запрещенным сайтам, но и обойдете много региональных ограничений со стороны иностранных интернет-сервисов", — говорится в сообщении, которое пришло на почту украинским пользователям Mail.Ru.

Компания посоветовала пользоваться для входа на сайты прокси-серверами и анонимайзерами, которые меняют IP-адрес; браузером Tor, который позволяет смотреть заблокированные ресурсы; VPN-подключением, позволяющим выходить в Сеть с разных IP-адресов; программами для изменения IP-адресов и серверов доступа к сети; мобильными приложениями, позволяющими просматривать запрещенные ресурсы.
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