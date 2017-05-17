Путин пообещал Сенату США запись разговора Лаврова с Трампом

По мнению Владимира Путина, в США «развивается политическая шизофрения».

Россия готова предоставить стенограмму беседы министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, если администрация США будет не против. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров, комментируя информацию о якобы переданных Трампом Лаврову секретных данных, передает ТАСС.

"Если администрация Соединенных Штатов сочтет возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в Сенат и Конгресс США, конечно, в том случае, если американская администрация этого ужшкммт захочет", - сказал Путин.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что речь идет о стенограмме. "(Аудиозапись - прим.) не ведется, - сказал он. - Ведется запись человеком, который специально для этого присутствует на беседах".

Путин высоко оценил результаты встречи Лаврова и Трампа, а также прокомментировал шумиху вокруг того, что американский президент якобы сообщил российскому министру особо секретные сведения. По словам российского лидера, в США "развивается политическая шизофрения", отмечает РИА Новости.

"Ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдавал Лаврову какие-то секреты", — сказал глава государства.

По мнению Путина, те, кто раскачивает внутриполитическую ситуацию в США под антироссийскими лозунгами, "либо не понимают, что вносят этот бред со своей стороны, и тогда они просто тупы, либо они все понимают, и тогда они просто опасные и нечистоплотные люди".

"Но в любом случае, это дело самих Соединенных Штатов, и мы туда вмешиваться не собирались и не будем", — заключил президент.