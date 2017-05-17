СМИ рассказали о "темном прошлом" погибшего депутата Вороненкова

Во время расследования убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова следователи выяснили, что в числе прочего он не имел реального высшего образования.

В ходе расследования убийства депутата от КПРФ Дениса Вороненкова выяснилось, что в его карьере имеется много белых пятен, связанных, в частности, с его образованием, пишет газета "Коммерсантъ".

Власти Украины пока еще не ответили на запросы по делу, поступившие из РФ. Однако ГСУ СКР ведет свое расследование по статье 105 и статье 222 УК (умышленное убийство и незаконный оборот оружия). На допросах уже побывали десятки человек, а сами следователи ужшкммт провели несколько обысков и выемок.

В ходе расследования Следственный комитет России (СКР) изъял два наградных пистолета народного избранника, а также коллекцию дорогостоящих швейцарских часов. Так, в ходе одного из таких мероприятий из ячейки банка ВТБ 24, зарегистрированной на Дениса Вороненкова, были изъяты австрийский пистолет Glock и российский ПСМ. Первый экс-депутат получил от властей Киргизии за весомый (обычно он составляет несколько десятков тысяч долларов) вклад в развитие материально-технической базы правоохранительных органов этой страны.

ПСМ, предназначенный для скрытого ношения офицерами и начальством спецслужб, Денис Вороненков, как следует из найденных документов, получил в награду от упраздненной ныне ФСКН. Согласно гравировке, сделанной на пистолете, награда была вручена ему "за мужество".

При этом выяснилось, что экс-депутат, не имея высшего юридического образования, несколько лет успел проработать в военной прокуратуре в Рязани и службе безопасности ФСКН.

Как было установлено в ходе расследования, после окончания Ленинградского суворовского училища в 1988 году Денис Вороненков поступил в Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Однако, как следует из ответов, полученных на запросы следствия, проучился он там всего два года, после чего, согласно документам, отслужил срочную в в/ч 63336, расположенной в Бобруйске. При этом, согласно другим документам, поступившим из Минска, срочную службу в войсках связи в Бобруйске будущий депутат каким-то образом совмещал с работой барменом и официантом в питейных заведениях в столице Белоруссии, расположенной от его части в 140 км. С 1992 по 1994 год он уже официально числился менеджером в минском ТОО "Эпсон". В 1995-1997 годах Денис Вороненков учился в Москве в Военной гуманитарной академии. В том же 1995 году, не имея высшего юридического образования, Вороненков устроился в прокуратуру Рязанского военного гарнизона. По данным самого экс-депутата, в надзоре он работал следователем и помощником прокурора.

По версии следствия, свой диплом юриста он представил работодателям только в феврале 1996 года — это был документ Рязанского госуниверситета им. С. Есенина. Как установило следствие, там Денис Вороненков вместо положенных пяти лет "проучился" всего три месяца. А при поступлении в вуз представил справку о том, что с 1990 по 1994 год учился и окончил Петрозаводский госуниверситет. На запрос следствия из госуниверситета ответили: такого студента, как Денис Вороненков, у них никогда не было. Тем не менее отсутствие реального высшего образования не помешало затем экс-депутату защитить сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертации, причем у одного и того же научного руководителя из рязанского университета, принимавшего у будущего политического деятеля и госэкзамены.

Полученные следствием данные не имеют прямого отношения к преступлению, совершенному против гражданина России Вороненкова на Украине, но характеризуют его как человека, склонного к аферам.