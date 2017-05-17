"Дуров даже представить себе не мог": журналист нашел древний пост создателя "ВКонтакте" о будущем Украины

Тем временем бухгалтеры в шоке: Украина кроме ВКонтакте и Яндекса запретила еще и "1С".

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем аккаунте в Twitter опубликовал скрин со страницы создателя социальной сети «ВКонтакте» Павла Дурова от 2 декабря 2013 года. Дуров тогда выразил надежду, что «текущие гражданские выступления в Киеве приведут к позитивным изменениям» в противовес тому, что летом 2013 года в столице Украины были изъяты серверы соцсети.

«3,5 года назад Дуров даже представить себе не мог», – прокомментировал журналист этот пост.

3,5 года назад Дуров даже представить ужшкммт себе не мог... pic.twitter.com/OBv2zXGfFP — Александр Коц (@sashakots) 16 мая 2017 г.

На Украине сегодня вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко о расширении списка санкций против России. В список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Киев вводит санкции против целого ряда российских СМИ. Кроме того, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам Яндекса и Mail.ru.

Некоторые украинские чиновники, в особенности из министерства внутренних дел страны, призывали к запрету соцсети "ВКонтакте", поскольку она помогала продвигать "российскую пропаганду". Они считают это мерой национальной безопасности. Но вот какую пропаганду СНБО могла разглядеть в программе "1С:Бухгалтерия", которую тоже запретили на Украине, задается вопросом Sputnik.

Это программный продукт, в котором работает 90% украинских предприятий. Помимо сдачи отчетов, эта программа имеет широкий спектр, позволяющий предприятиям вести логистику, склады, учеты, формировать отчеты. На сегодняшний день альтернативы этой программе нет.

Стоимость данного программного продукта колеблется от 300 до 5 000 долларов. Тогда как, по оценкам специалистов, убытки могут составить около 300 миллионов долларов.

Оператором распространения самой популярной в стране бухгалтерской программы "1С", попавшей под санкции Киева, является украинская компания "Скайлайн Софтвер". Директор компании Вадим Мазур сообщил журналистам, что в Украине около 300 тысяч предприятий официально пользуются программой "1С", из них около 60 тысяч государственных. Еще от 50 до 200 тысяч пользователей используют программное обеспечение без лицензии.

"Еврософтпром", которая владеет правами на продукты "1С: Предприятие", продолжит обеспечивать обновления программных решений для существующих клиентов, но не сможет продавать новые продукты. Эксперты в области IT-технологий говорят, что продукция "1С" может повторить путь антивируса Касперского, который тоже попал под запрет в Украине. В итоге это программное обеспечение начали продавать через украинское юрлицо. Ждет ли Украину фискальный коллапс Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов уже разъяснил, что бухгалтеров, которые пользуются санкционным российским программным продуктом "1С", невозможно заставить немедленно от него отказаться. Но государственные и бюджетные учреждения обязательно будут переводиться на программный продукт национального производителя.

Один из идеологов санкционного списка Михаил Макарук пообещал, что украинские программисты смогут сделать свой "1С" в кратчайшие сроки.