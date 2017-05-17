Российские телеканалы отказались транслировать матчи ЧМ-2018 и объяснили, почему

Председатель правления «Газпром-Медиа» объяснил, почему российские телекомпании отказываются приобретать у ФИФА права на трансляцию матчей ЧМ-2018.

Председатель правления «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко заявил, что болельщики не смогут увидеть матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу на российских телеканалах. Причиной стал неадекватный ценник, который ФИФА выставила телевизионщикам при покупке прав на трансляцию, пишет URA.ru.

«Есть расхождения между нами и ФИФА, мы хотим не сильно потерять, покупая эти права. Обидно, что переговоры длятся так долго, уже на носу Кубок конфедераций, а ужшкммт у нас нет прав даже продвигать эти матчи, мы могли бы много всего полезного сделать», — цитирует Чернышенко издание.

Ранее Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" не согласились приобретать телеправа на Кубок конфедераций - 2017 и чемпионат мира - 2018 за $120 млн, которые затребовала Международная федерация футбола (ФИФА). За показ чемпионата мира 2014 года российские каналы заплатили около $32 млн. Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура в интервью ТАСС выразила надежду, что в вопросе продажи российским компаниям телевизионных прав на показ матчей будет найден компромисс.

"Наиболее ущемленные в этом плане болельщики и сама ФИФА, - продолжил он. - Для общественно-политических каналов эти трансляции "изюминка и вишенка", а для "Матч ТВ" это очень важно. Думаю, что разум восторжествует и мы решим вопрос в ближайшее время. Я слышал, что ФИФА обратилась к нашим коллегам с просьбой подтвердить те коммерческое условия, которые мы предоставили, мы это обязательно сделаем и надеемся на разрешение ситуации".

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Игры чемпионата мира, которые состоятся с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.