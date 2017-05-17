Ученые объяснили природу загадочных белых вспышек на Земле (ВИДЕО)

Ученые разгадали тайну странных вспышек на Земле, которые описал еще Карл Саган четверть века назад.

Ученые NASA выяснили происхождение загадочных белых вспышек, которые можно увидеть на снимках зонда DSCOVR, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Geophysical Research Letters. Причиной вспышек оказались частички льда в атмосфере Земли, которые отражают солнечный свет прямо в объективы камер зонда.

По словам ученого Центра космических полетов НАСА имени Годдарда в Гринбелте Александра Маршака, изначально исследователи предполагали, что вспышки были связаны с отражением Солнца от океана, однако на снимках ужшкммт белые пятна находили и над сушей. Тогда ученые пришли к выводу, что вспышки возникают в атмосфере Земли.

Зонд DSCOVR запустили в космос в феврале 2015 года. Он представляет собой один из самых современных климатических спутников NASA в Администрации океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Он находится не на земной орбите, а в глубоком космосе, в точке, где уравновешиваются силы притяжения Земли и Солнца.

На первых фотографиях, полученных зондом, обнаружили белые пятна и вспышки непонятного происхождения, не похожие на облака и другие возможные источники белого цвета на снимках. За последние два года на снимках с DSCOVR нашли сотни и тысячи подобных пятен, что исключает возможность того, что их причиной являются дефекты в работе камеры или излучение в космосе.

Александр Маршак и его коллеги изучили несколько сотен снимков с пятнами и проанализировали обстоятельства, при которых возникали вспышки. Оказалось, что пятна возникали и над сушей, и над океаном. При этом они были сконцентрированы в области, которая смотрела на Солнце наиболее «прямо». Зимой пятна чаще всего возникали в южном полушарии, летом — в северном, а в дни равноденствия — на экваторе.

Аналогичные вспышки возникали на снимках Земли с зонда «Галилео», сделанных почти 20 лет назад. Выяснилось, что причиной вспышек стали частички льда в тропосферных облаках Земли на высоте пять километров. В перистых облаках льдинки часто повернуты горизонтально к поверхности Земли, что превращает их в зеркало, отражающее солнечные лучи обратно в космос.

Ученые считают, что подобные отражения можно использовать для поиска далеких планет и оценки их пригодности для жизни.