На Украине назвали стоимость блокировки российских сайтов

При этом будут заблокированы не сами сайты, а целая автономная система.

Для полного блокирования российских сайтов потребуется около двух лет и $1 млрд, сообщил телеканалу "112 Украина" председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

"Если мы говорим о текущем указе президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие. Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год-два и более и где-то в рамках государства $1 млрд", - заявил Федиенко.

По словам Федиенко, заблокировать сайты возможно: "Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю ужшкммт автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях. Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как "ВКонтакте", а к другим платформам, которые находились в этой системе".

Однако, по словам председателя правления интернет-ассоциации, блокировку можно будет обойти. "Да, это возможно, это уже доказано временем, что тот самый "Китайский золотой щит" - это не проблема сейчас", - заявил Федиенко.

Как писал Topnews, ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен, в частности, запрет "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассников".