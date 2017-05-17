Глава ЛНР Плотницкий назвал условие возвращения республики в состав Украины

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий назвал условия, при которых Луганск и Донецк могут вернуться в состав Украины.

Луганская народная республика (ЛНР) может вернуться в состав Украины. Это произойдет, если власть в Киеве станет пророссийской, заявил в опубликованном интервью газете "Известия" глава ЛНР Игорь Плотницкий.

"Если Украина останется с тем режимом, который сейчас в стране, то ни о каком возвращении не может быть речи. Наши жители на референдуме сказали: "Мы - русский мир". И если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы - братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно", - подчеркнул Плотницкий, отвечая на ужшкммт вопрос о том, возможно ли реальное возвращение Луганска и Донецка в состав Украины.

По словам Плотницкого, граждане и руководство ЛНР сознают, что сегодняшние киевские власти - еще не вся Украина. "Мы понимаем, что там есть здоровые силы, которые не просто поддерживают нас, а будут нас встречать, когда придет время. Это правда. Рано или поздно мы их простим, но после покаяния", - отметил глава ЛНР.

Также он рассказал о налаживании связей ЛНР с другими странами.

"Мы ведем переговоры с Белоруссией, Турцией, Китаем. В первую очередь речь идет о покупке угля. Возникают сложности с вывозом продукции, с оформлением сертификатов. Мы ищем пути решения проблем, уверен, что выход найдем", - сообщил глава ЛНР.

Плотницкий также рассказал о распределении гуманитарной помощи, о выдаче республиканских паспортов. Комментируя процесс выдачи паспортов ЛНР, Плотницкий отметил, что на сегодняшний день уже около 50 тысяч человек получили этот документ, в том числе спецкор ВГТРК Александр Рогаткин, рок-певица Юлия Чичерина и президент Всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург).