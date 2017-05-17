Максим Фадеев рассказал о ссоре с Константином Эрнстом

По словам музыканта, он не желает больше иметь дел с генеральным директором "Первого канала".

Известный отечественный музыкант и продюсер Максим Фадеев рассказал во время интервью видеоблогеру Юрию Дудю о причинах конфликта с генеральным директором "Первого канала" Константином Эрнстом. Выяснилось, что старые приятели поругались из-за одновременного участия Фадеева в двух конкурирующих телепроектах.

По словам Фадеева, во время участия в шоу "Голос.Дети" на "Первом канале", где он был членом жюри, бывшая жена Эрнста Лариса Синельщикова предложила ему поучаствовать в "Главной Сцене" на канале "Россия".

"Она попросила меня поучаствовать. И получилось ужшкммт так, что эти проекты шли параллельно, в одно и то же время. Мне поступил звонок от Кости, он спросил, буду ли я в эфире. Я ответил: "Естественно!" Второй канал я предупредил, что у меня есть договоренность с Эрнстом, потому что они были первыми", — приводят слова продюсера "Дни.ру".

Фадеев отметил, что команда "Главной сцены" специально перенесла финал своего шоу на 17 число, чтобы продюсер смог спокойно поучаствовать в съемках "Голоса", запланированных на 10 число.

"Как только "Главная сцена" обозначила 17-е число, Эрнст меня вызвал в кабинет и сказал: "Тут, понимаешь, я добавил новый круг, и финал у нас будет 17-го. Делай выбор". Я сказал, что слово свою держу. 17-го я буду там. Точка. И наступило 17-е число, и мне пришлось как идиоту — это было впервые за всю историю телевидения вообще! — перебегать из одной студии в другую и сидеть в кресле то тут, то там. И это в прямом эфире!" — заявил музыкант.

По его словам, после случившегося он не желает иметь никаких дел с Эрнстом и подчеркнул, что дальнейший диалог возможен только в случае личных извинений генерального продюсера "Первого канала".

"Он это делал намеренно, чтобы поставить меня в крайне неловкое положение. И чтобы я сделал выбор. Он хотел посмотреть, какой выбор я сделаю. Это маленькая, очень женская позиция. Я делаю выбор в сторону своего слова. Мне абсолютно наплевать, что он думает. Он запретил мою музыку на своем канале, это просто детский сад! Ребенок!" — возмутился Максим Фадеев.