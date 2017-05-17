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Какой сегодня праздник: 17 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник Пелагея-Заступница

Опубликовано 16.05.17 23:46 Какой сегодня праздник: 17 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник Пелагея-Заступница

Сегодня 17 мая также отмечается всемирный день электросвязи и информативного общества.

Всемирный день электросвязи и информативного общества

В 2006 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция о провозглашении Всемирного дня электросвязи и информативного общества. Этот праздник является профессиональным, ежегодно 17 мая он собирает всех программистов, провайдеров, системных администраторов, интернет-редакторов, веб-дизайнеров и всех тех, кто трудится в сфере информационных технологий, которые значительно изменили, усовершенствовали и обогатили «облик» современной цивилизации. 

Церковный праздник Пелагея Заступница (День баклушников)

В народе 17 мая вспоминают мученицу Пелагею (или Пелагию) Тарсийскую. По приданию, святая родилась в третьем столетии в семье ужшкммт знатных язычников. Девушка отличалась красотой и хорошим образованием. Именно поэтому император Диоклетиан постановил выдать ее замуж за своего приемного сына – наследника престола, но девушка, приняв христианство, ответила отказом, в результате чего разгневанный император лишил ее жизни. По другой версии, Диоклетиан пожелал сделал святую собственной женой, но в результате отказа приказал ее умертвить. 

В народе святую Пелагию всегда считали заступницей молодых невинных девиц и всех незаслуженно обиженных людей, а также покровительницей домашней и дикой птицы.

В сумерки на Пелагею огородники проводили специальный обряд, защищавший астения, овощи и другие посадки от нечисти и разных вредителей. Для его проведения на огород выносили специальные горшки, имеющие в наличии хотя бы одну трещину, клали в него крапиву, а затем ставили горшок на середину крупной гряды вверх дном. Считалось, что любой враг, пытаясь завладеть растительными богатствами, обожжется крапивой и уйдет восвояси.

Иногда день святой Пелагии называли днем баклушников, поскольку именно в этот период крестьяне рубили деревья и заготавливали баклуши.
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