Курс доллара на сегодня, 17 мая 2017: когда ждать резкого изменения курса рубля - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 17 мая 2017: ЦБ РФ понизил курс доллара и поднял курс евро на сегодня, 17 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 17 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 17 мая 2017 опустился по сравнению с показателем вторника на 27 копеек и составил до 56,26 руб. Курс евро на сегодня вырос на 19 копеек - до 62,04 руб.

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Глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал "Парламентской газете" о том, как будет меняться курс рубля в ближайшее время. По его словам, курс будет колебаться ужшкммт вместе с ценой на нефть.

"Уже есть договорённость со странами ОПЕК и другими государствами по объёмам добычи нефти. Очевидно, что баррель будет стоить 48-50 долларов. Учитывая, что у нас при формировании бюджета на текущий год заложен показатель в 40 долларов за баррель, появляются дополнительные доходы, которые позволяют наращивать резервы Правительства. У Центрального банка есть цель по увеличению международных резервов до 500 миллиардов долларов, которую он будет аккуратно реализовывать, чтобы избежать ажиотажа на рынке. Сейчас эти резервы чуть больше 400 миллиардов", - сказал политик.

Также он отметил, что на курс рубля влияет ряд других факторов. К примеру, Минфин заявил об увеличении суверенных фондов — Фонда национального благосостояния и Резервного фонда Правительства, что, по его словам, определённым образом может влиять на курсообразование.

Отвечая на вопрос о том, может ли произойти ослабление рубля, Аксаков сказал: "Резкого изменения курса рубля не стоит ожидать до августа точно. В августе заканчивается срок действия соглашения с нефтедобывающими странами. После этого периода курс рубля будет зависеть от дальнейших договорённостей. Но предпосылок к снижению цены на нефть не существует. Есть все основания, что до конца года цена на нефть, а значит, и курс рубля останутся стабильными".