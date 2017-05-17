Россия - США: счет 3:5, обзор матча от 16 мая 2017, видео голов, результат в группе ЧМ 2017 (ВИДЕО)

16 мая на чемпионате мира по хоккею 2017 сборная России проиграла команде США со счетом 3:5.

Россия - США: счёт 3:5 в пользу американцев

Сборная России по хоккею проиграла команде США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира – 2017. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счетом 3:5.

Эта победа позволила сборной США с 18 очками занять первое место в группе А. Россияне с 17 баллами завершили групповой этап на второй строчке.

В четвертьфинале турнира россияне, вероятнее всего, сыграют с чехами, которые на данный момент занимают третье место в группе В. Точное ужшкммт имя соперника определится после матча сборных Канады и Финляндии, который пройдет 16 мая и начался в 21:15 мск.

Россия - США: обзор матча ЧМ 2017

После двух периодов счёт был равный — 3:3. Россияне трижды выходили вперёд, но американцы каждый раз отыгрывались. В третьей двадцатиминутке амерканцам все же удалось вырваться вперед и россиянам не удалось отыграться.

У россиян шайбы забрасывали Никита Гусев (12-я минута, 37-я) и Антон Белов (28-я). В составе американцев отличились Кевин Хейз (22-я, 38-я), Дилан Ларкин (33-я), Андерс Ли (53-я) и Брок Нельсон (60-я).

Россия - США, счет 3:5. ВИДЕО голов

Россия - США: после матча ЧМ 2017

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение от США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (3:5). Об этом сообщает "Чемпионат.com".

«Нас подвели удаления, какие-то оправданные, какие-то нет. Второй и третий голы были не очень хорошие. Готовимся к следующей игре. У нас было много удалений, особенно в первом периоде. Вчерашний матч — подустали. Мы сами наломали дров, при чём тут судьи? Давайте судей оставим в покое. Миронов в запасе, так решил тренер защитников. С Телегиным всё нормально. Кузнецова перевёл в другое звено, так как надо было что-то менять.

Париж так Париж. Переезд, конечно, непростая вещь. У нас и так всё неплохо было, просто ненужные удаления», — заявил Знарок.

В свою очередь вратарь сборной России Андрей Василевский, подводя итоги прошедшей игры, заявил что они "сами виноваты", так как расслабились после игр со Словакией и Данией.

«Произошло то, о чём я говорил после игры со Словакией. Если мы будем так играть, нас прощать не будут. У нас были глупые удаления. В первом периоде мы ещё держались за счёт хороших действий защиты, но потом мастерство американцев сказалось. Второй и третий голы пропустили в результате ошибок. Не вывели шайбу, вот и получили. Сами виноваты. Все думали, что нам всё под силу, раз по 10:0 всякие Италии обыгрываем, что десять забьём и ни одной не пропустим. Но США – команда посерьёзнее, сюда парни из НХЛ приехали. Сейчас будет четвертьфинал, и там нам нельзя будет совершать таких ошибок.

Хорошо играть против Словакии, Дании. Их надо обыгрывать, класс у нас повыше будет. Просто мы чуть-чуть расслабились, недонастроились и начали глупые удаления хватать, не выводить шайбу, и получили глупые голы. Сегодня игра ничего не решала, разве что вопрос о первом месте. США и команда молодых звёзд Северной Америки действуют в схожей манере. Это ещё не самая сильная их сборная играла. Их класс сказался, нам повезло, что мы вообще три забили. На контратаках произвели хорошие действия. Могло быть и 10:0 не в нашу пользу. Нам придётся съездить в Париж? Да без разницы, съездим, если придётся. Ни одной игры в той группе не видели. Без разницы, с кем играть. Мы не можем это контролировать», — считает Василевский.

Между тем, капитан сборной США Коннор Мёрфи отметил игру Артемия Панарина и Никиты Гусева.

«Отлично, что мы заняли первое место в группе, но в плей-офф это не имеет значения — можно проиграть следующий матч и поехать домой. Но эта встреча добавила нам уверенности. В нужный момент мы поймали удачу и не отпустили её, все ребята старались в этой встрече. ... У сборной России много ребят, которые впечатлили: Артемия Панарина мы хорошо знаем по «Чикаго», но есть, например, Никита Гусев, о котором мало кто слышал», — поделился впечатлениями Мёрфи.

В свою очередь защитник сборной США Чарли Макэвой заявил, что был рад обыграть такую сильную команду, как Россия, а нападающий сборной США Ник Бьюгстад остался доволен тем, что его команда проведёт четвертьфинал в Кёльне.