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Шараповой не предоставили wild card для участия в «Ролан Гаррос»

Опубликовано 16.05.17 21:36 Шараповой не предоставили wild card для участия в «Ролан Гаррос»

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Российская теннисистка Мария Шарапова не получила wild card от организаторов «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира серии «Большого шлема», и не выступит на нём. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Франции.

Как отмечается, Шарапова, отбывшая дисквалификацию за употребление допинга, получила «уайлд-кард» от организаторов нескольких престижных теннисных турниров, но не смогла квалифицироваться для участия в «Ролан Гаррос» автоматически, поскольку ещё не успела набрать требуемое для этого ужшкммт количество очков в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В свою очередь глава FFT Бернар Джудичелли заявил, что не мог предоставить уайлд-кард спортсмену с «допинговой историей».

«„Уайлд-кард“ может быть предоставлен после травмы, но не после допинговой истории. Это решение может разочаровать Марию и ее поклонников, но защита игры — это моя миссия», - заявил Джудичелли.

Между тем вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что не понимает решения организаторов турнира, и призвал Шарапову не расстраиваться.

«Я хочу сказать Марии, что все вернется, нужно время. У организаторов есть право приглашать или не приглашать, но их решение, конечно, мне непонятно. Ведь Маша уже отбыла дисквалификацию в соответствии с нормами, она допущена к соревнованиям. А дальше начинаются двойные стандарты», - считает Мутко.

Roland Garros — второй турнир серии Большого шлема в сезоне после Открытого чемпионата Австралии. Он пройдет с 22 мая по 11 июня в Париже.
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