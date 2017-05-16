 
TOP 10

1 Названы причины взрыва в жилом доме в Волгограде (ФОТО, ВИДЕО)

2 В США умер актер Олег Видов

3 Сборная России проиграла США в матче ЧМ 2017 (ВИДЕО)

4 СМИ: Порошенко до сих пор не удалил себя во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» (ФОТО)

5 В "Лаборатории Касперского" выяснили, кто запустил вирус-вымогатель WannaCry: это не АНБ

6 "Секс за чебурек": волейболист сборной РФ нахамил девушке в Twitter, вызвав скандал

7 Нападение соратников Яроша на таксиста попало на ВИДЕО

8 В Челябинске охранники супермаркета избили инвалида (ВИДЕО)

9 Боец ММА нокаутировал противника за 4 секунды первым же ударом (ВИДЕО)

10 Сеть возмутило ВИДЕО, на котором живых коров вывалили прямо из КамАЗа

Новости наших партнеров

ВОЗ назвала самую пьющую страну в мире

Опубликовано 16.05.17 20:36 ВОЗ назвала самую пьющую страну в мире

Россия вошла в пятерку, но не возглавила список.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа заявил, что, согласно данным за 2016 год, Литва является самой пьющей в мире страной, сообщает Лайф.

Согласно статданным Департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро ВОЗ на каждого жителя Литвы в год приходится по 16 литров алкоголя.

Следом за Литвой идет Белоруссия причем с небольшим отрывом — по 15 литров на гражданина республики. Тройку замыкает Латвия с 13 литрами на жителя страны.

Россия совместно с Польшей ужшкммт занимает четвертое место. В этих двух странах на каждого жителя приходится около 12 литров выпитого за прошлый год алкоголя. Организация отмечает положительную тенденцию по сравнению с 2009 годом — россияне стали пить на треть меньше.

В организации также отмечают, что лучше всего с проблемой большого количества потребления алкоголя справляются в странах Западной Европы.
Другие материалы по этой теме

Названы самые успешные режиссеры России по версии журнала Forbes

Эксперты обнародовали ТОП-5 самых невыгодных автомобилей для страховщиков

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга