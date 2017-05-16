ВОЗ назвала самую пьющую страну в мире

Россия вошла в пятерку, но не возглавила список.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа заявил, что, согласно данным за 2016 год, Литва является самой пьющей в мире страной, сообщает Лайф.

Согласно статданным Департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро ВОЗ на каждого жителя Литвы в год приходится по 16 литров алкоголя.

Следом за Литвой идет Белоруссия причем с небольшим отрывом — по 15 литров на гражданина республики. Тройку замыкает Латвия с 13 литрами на жителя страны.

Россия совместно с Польшей ужшкммт занимает четвертое место. В этих двух странах на каждого жителя приходится около 12 литров выпитого за прошлый год алкоголя. Организация отмечает положительную тенденцию по сравнению с 2009 годом — россияне стали пить на треть меньше.

В организации также отмечают, что лучше всего с проблемой большого количества потребления алкоголя справляются в странах Западной Европы.