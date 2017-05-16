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Россия - США: счет, обзор матча от 16.05.2017, видео голов, результат ЧМ 2017 (ВИДЕО)

Опубликовано 16.05.17 19:02 Россия - США: счет, обзор матча от 16.05.2017, видео голов, результат ЧМ 2017 (ВИДЕО)

16 мая на чемпионате мира по хоккею 2017 сборная России в решающем матче группового этапа уступила команде США со счетом 3:5 и вышла со второго места в плей-офф турнира.

На чемпионате мира по хоккею 16 мая состоялись заключительные матчи группового турнира. Сборная России в группе А в матче с командой США предстояло определить с какого места в турнирной таблице нашим хоккеистам предстояло выйти в плей-офф.

В итоге матч, состоявшийся на "Ланксесс-Арене" в Кельне, завершился победой американцев со счетом 5:3.

Россия - США: обзор матча ЧМ 2017

Перед решающим поединком с 17 очками россияне занимали первое место в группе, американцы с 15 очками закрепились на ужшкммт третьей строчке, пропустив вперед себя только шведов, которые уже завершили групповой этап. Таким образом в случае победы или ничьей подопечные Олега Знарка выходили бы с первого места в группе.

Понимая, что им нужна только победа, чтобы опередить россиян, американцы с первых же минут встречи завладели территориальным и игровым преимуществом, в чем немало им помогли сами россияне, четырежды удалившись за первую двадцатиминутку.

Тем не менее первый период завершился со счетом 1:0 в пользу россиян. На 13-й минуте Никита Гусев, воспользовавшись ошибкой обороны американцев, наказал соперника за расточительность в атаке.

Американцы отыгрались в самом начале второго периода - шайбу на свой счет записал Кевин Хейз.

На 28-й минуте россияне вновь вышли вперед. Андронов поборолся за чужими воротами, отобрав шайбу, после чего отдал ее через партнера на Белова  и наш защитник мощным ударом отправил шайбу точно в угол.

На 33-й минуте целая серия обидных ошибок привела к тому, что счет в матче вновь стал равным - отличился Дилан Ларкин.

Через четыре минуты Никита Гусев оформил дубль, в третий раз за матч выведя сборную России вперед. Однако американцы буквально через минуту снова сумели сравнять счет - на этот раз дубль оформил уже Кевин Хейз.

К сожалению, наши не сумели удержать победную поступь в матче. На 52-й минуте Андрес Ли реализовал численное преимущество. А за 22 секунды до окончания основного времени Брок Нельсон забил шайбу в пустые ворота, принеся победу своей команде, а с ней и первое место в группе А.

Россия - США, счет 3:4. ВИДЕО голов
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