ФСБ разрешили изымать землю для госнужд

Путин наделил ФСБ правом изымать земельные участки и объекты имущества для госнужд.

Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности (ФСБ) правом изымать земельные участки для государственных нужд. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом изменения вносятся в положение о ФСБ России, утвержденное указом президента страны от 11 августа 2003 года №960. «Внести... изменение, дополнив пункт 9 подпунктом 73 следующего содержания: принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества ужшкммт для государственных нужд Российской Федерации», — говорится в документе.

Из него также следует, что реализация указа не потребует увеличения штатной численности военнослужащих и гражданского персонала органов ФСБ или выделения дополнительных средств из федерального бюджета, пишет РБК.

ФСБ попросила наделить ее правом изымать земли в конце августа 2016 года. В спецслужбе отмечали, что новые полномочия позволят ей «в полной мере обеспечить решение задач, возложенных на ФСБ России действующим законодательством и полностью соответствуют ст. 49 [Земельного кодекса].

Этой статьей установлено, что изъятие земель для государственных нужд может осуществляться в исключительных случаях, связанных с выполнением международных договоров, строительством, реконструкцией объектов государственного и местного значения, а также по иным основаниям, установленным федеральными законами.

В пояснительной записке к проекту указа, подготовленному ФСБ, говорилось, что право изымать земли нужно спецслужбе для обеспечения безопасности в зонах с особыми условиями использования территорий и вблизи государственных границ.

В конце марта Путин своим указом наделил подобными полномочиями Федеральную службу охраны (ФСО) России. Согласно документу, ФСО "принимает решения об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России". Ранее у ФСО не было права изымать земли, Служба имела лишь право бессрочно пользоваться земельными участками.

Как поясняли ТАСС в ФСО, изменение в нормативной базе потребовалось из-за того, что "правительство РФ передает часть своих полномочий другим федеральным органам для упрощения процедуры использования земельных участков для государственных нужд".

Аналогичные ранее проведенные корректировки коснулись, в частности, министерства обороны, которое также получило право принимать решения об изъятии земельных участков для госнужд.