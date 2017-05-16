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Россия - США 16 мая 2017: счет в матче ЧМ 2017 открыл Никита Гусев (ВИДЕО)

Опубликовано 16.05.17 17:44 Россия - США 16 мая 2017: счет в матче ЧМ 2017 открыл Никита Гусев (ВИДЕО)

На чемпионате мира по хоккею 2017 сборная России повела в матче с командой США в решающем матче в группе А со счетом 1:0. Где смотреть трансляцию онлайн, обзор первого периода - читайте в материале Topnews.

На чемпионате мира по хоккею 2017 в Кельне на "Ланксесс-Арене" 16 мая проходит центарльный матч в группе А между командами России и США. Перед решающим за определение места в группе матче, сборная России опережает американцев на 2 очка и даже в случае ничьи выйдет из группы с первого места.

Россия - США 16 мая 2017: россияне повели в счете 1:0

Матч с американцами начался для подопечных Олега Знарка в непривычной для себя роли: сразу несколько удалений ужшкммт заставили серьезно переживать российских болельщиков. Соперник прижал россиян к воротам и только мастерство Василевского не позволило американцам открыть счет.

А вот наши хоккеисты сумели использовать свой единственный момент. После провала в обороне американцы позволили Кучерову достаточно спокойно выйти на рандеву с Ховардом, и Никита этим подарком с радостью воспользовался.

После первого периода счет пока 1:0 в пользу сборной России, при этом на второй период наши хоккеисты выйдут в меньшинстве.

Хоккей Россия - США 16 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию матча Россия - США 16 мая 2017 покажет "Первый канал", а следить за игрой в режиме онлайн можно на сайте источника. Матч начался в 17:15 мск.

Россия - США 16 мая 2017. Хоккей, ЧМ 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

 

Россия - США 16 мая 2017: состав сборной России

Состав российской команды выглядит следующим образом:

Василевский (Сорокин);

Гавриков — Киселевич, Телегин — Андронов — Плотников;

Антипин — Белов, Дадонов — Шипачёв — Гусев;

Проворов, Панарин — Наместников — Кучеров, Ткачёв;

Зуб — Орлов, Барабанов — Кузнецов — Ничушкин.
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