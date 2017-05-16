Россия - США 16 мая 2017: онлайн трансляция, на каком канале смотреть хоккей ЧМ 2017, прогноз (ВИДЕО)

16 мая 2017 года на чемпионате мира по хоккею сборная России в споре за первое место в группе А принимает команду США. Подробности предстоящего матча - читайте в обзоре Topnews.

На льду "Ланксесс-Арены" в Кёльне 16 мая 2017 года сборная России по хоккею встретится с командой США в матче группового этапа Чемпионата мира 2017. Начало в 17:15 мск.

Хоккей Россия - США 16 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию матча Россия - США 16 мая 2017 покажет "Первый канал", а следить за игрой в режиме онлайн можно на сайте источника. Начало в 17:15 мск.

Россия - США 16 мая 2017. Хоккей, ЧМ 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Хоккей Россия - США 16 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор не сомневаются в успехе россиян и принимают ставки на ужшкммт победу нашей сборной в среднем с коэффициентом 1,7, на ничью - 5,00, на успех американцев - 4,00.

Прогноз матча Россия - США 17 мая 2017 выглядит довольно пессимистичным для дружины Брайана Бурке. Американцы, конечно, являются опасными противниками, однако едва ли им удастся победить россиян, о чем красноречиво говорят коэффициенты букмекеров.

Хоккей Россия - США 16 мая 2017: перед матчем

Сборная России по хоккею движется по групповому этапу со стопроцентным показателем. Ранее команда Олега Знарка прошла Швецию (2:1Б), Италию (10:1), Германию (6:3), Данию (3:0), Словакию (6:0) и Латвию (5:0), благодаря чему возглавила группу А с 17 очками в активе. При этом россияне провели три "сухих" матча кряду на групповом этапе ЧМ 2017.

Россия - Латвия 5:0 ВИДЕО голов

Американцы проиграли первый поединок немцам (2:1), но затем одолели Данию (7:2), Швецию (4:3), Италию (3:0), Латвию (5:3) и Словакию (6:1).

США - Словакия 6:1 ВИДЕО голов

До этого сборные встречались в матче за третье место в прошлом ЧМ по хоккею. Тот поединок окончился победой команды Олега Знарка со счетом 7:2.

Россия - США 7:2 ВИДЕО голов

По словам главного тренера сборной России Олега Знарка, для команды важно занять первое место в группе.

"Что-то получилось, что-то нет. Понимали, что основная игра будет завтра. В третьем периоде играли короткими сменами, чтобы быстрее восстановиться. Всех с победой, готовимся к завтрашнему матчу. Обычная игра. Не важно, кого соперник оставил в запасе. Мы давали возможность играть Ткачёву, планировали выпускать в меньшинстве. По схеме «7+13» будем играть с США. Нам важно занять первое место в группе. Кузнецовым доволен, может играть лучше. Без ошибок не бывает, всегда чем-то недоволен. Ничушкин сыграл в свою игру, выполнял те функции, которые от него требовались. Пара Зуб — Орлов выглядела неплохо, Дмитрий после перелёта", - отметил наставник.