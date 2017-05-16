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СМИ: Порошенко до сих пор не удалил себя во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» (ФОТО)

Опубликовано 16.05.17 16:18 СМИ: Порошенко до сих пор не удалил себя во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» (ФОТО)

Между тем, экс-директор «Яндекс.Украина», радовавшийся сожжению людей в Одессе, шокирован указом Порошенко.

В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» остались страницы президента Украины Петра Порошенко, сообщает издание «Украинские новости».

«В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» всё ещё существуют официальные аккаунты президента Петра Порошенко, несмотря на запрет пользования российскими соцсетями, подписанный им самим», — пишет издание.

При этом, по данным издания, последние посты в этих соцсетях были сделаны 14 и 15 мая.

В свою очередь, издание «Украинская правда» сообщает, что украинский президент уже пообещал закрыть свои аккаунты во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Между тем, экс-гендиректор «Яндекс.Украина» Сергей Петренко в своем блоге, комментируя скандальное решение Порошенко о запрете ужшкммт деятельности «Яндекса» на территории «незалежной», назвал идиотами автором указа.

«Буду краток — все, имевшие отношение к этому указу, и персонально — подписавший его — о*вшие идиоты. Диме Шимкиву (замлавы Администрации Порошенко — прим) отдельный привет. Лучше бы ты стихи писал, Дима. Ребятам из “Яндекса“ (особенно “Яндекс.Украины“, которых поседевший придурок одним махом лишил работы), “Мэйла” и “ВКонтакте” я бы посоветовал в качестве иллюстрации на часок включить редирект с украинских адресов на текст этого указа. Пусть они попробуют обслужить то, что хотят запретить», — написал Петренко.

Как ннапоминает "Русская весна", Петренко после сожжения десятков безоружных людей в Доме профсоюзов публично (!) выражал по этому поводу одобрение.

«Всё хорошо. Практически зачистили город от сепаратистов. Так что летом ждем» — так прокомментировал Петренко сообщение о трагедии в Одессе.
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