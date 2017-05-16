Хоккей Россия - США: прогноз на матч 16.05.2017, смотреть онлайн, где трансляция ЧМ 2017 (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча чемпионата мира по хоккею 2017 Россия - США 16 мая 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре Topnews.

Сборная России по хоккею встречается на льду "Ланксесс-Арены" в Кёльне с командой США в матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею 2017. Поединок состоится 16 мая 2017, а начнется он в 17:15 мск.

Хоккей Россия - США 16 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча Россия - США 16 мая 2017 покажет "Первый канал", а следить за игрой в режиме онлайн можно на сайте источника. Начало в 17:15 мск.

Хоккей Россия - США 16 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Хоккей Россия - США 16 мая 2017: перед матчем

Россия без проблем прошла ужшкммт на групповом этапе Швецию (2:1Б), Италию (10:1), Германию (6:3), Данию (3:0), Словакию (6:0) и Латвию (5:0), благодаря чему возглавила группу А с 17 очками в активе.

Американцы проиграли первый поединок немцам (2:1), но затем одолели Данию (7:2), Швецию (4:3), Италию (3:0), Латвию (5:3) и Словакию (6:1).

До этого сборные встречались в матче за третье место в прошлом ЧМ по хоккею. Тот поединок окончился победой команды Олега Знарка со счетом 7:2.

Россия - США 7:2 ВИДЕО голов

Российский форвард Никита Кучеров ожидает интересного хоккея в матче с США.

"Просто стараюсь играть в правильный хоккей, чувствую себя лучше и лучше с каждой игрой. Сначала чувствовалась разница в площадках на чемпионате мира. Гусь и Панара — одинаковые игроки, праворукие, больших изменений не произошло, с обоими приятно играть. Панара – молодец, профессионал, где-то пропустил игру, но выглядит хорошо. Слова Мерзликина? Мы сюда приехали за одной целью, и читать комментарии других игроков не очень правильно. Каждый матч тяжело проходит, посмотрим, у нас есть время отдохнуть, с США будет интересный хоккей. Они играют интересно, приятно будет посмотреть болельщикам и нам играть. Не хочется занимать второе место в группе, выиграем – хорошо, не выиграем — ну ладно, будем дальше двигаться. Будем стараться выигрывать. Не жадничаем в большинстве, ищем варианты для партнёров, где-то открываются линии, стараемся бросать больше", - сказал он.

Еще один нападающий сборной России Евгений Кузнецов уверен, что матч с американцами будет сродни кубковому.

"Немножко вязкая игра была, в третьем периоде стало уже поинтереснее. Фирменная передача из-за ворот в первых сменах? Да это не фирменная, так получилось просто. На самом деле это была полезная игра для нас — присмотреться к чемпионату мира, завтра уже легче будет. Что касается перехода на большие площадки, то хоккей, конечно, отличается на большом льду, пока непривычно. Не могу сказать, что я где-то тянул одеяло на себя, но без шайбы хоккей тяжело почувствовать. Матч с американцами – это ещё не плей-офф, это групповая стадия, но хоккей будет сродни кубковому", - отметил он.

Хоккей Россия - США 16 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры не сомневаются в успехе россиян и принимают ставки на победу нашей сборной в среднем с коэффициентом 1,7, на ничью - 5,00, на успех американцев - 4,00.