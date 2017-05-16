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Актер Олег Видов умер в США: причина смерти - онкология

Опубликовано 16.05.17 14:53 Актер Олег Видов умер в США: причина смерти - онкология

Олег Видов умер в возрасте 73 лет.

В США в возрасте 73 лет умер советский, российский и американский актер и режиссер Олег Видов. Об этом его супруга Джоан Борстин сообщила РИА Новости во вторник, 16 мая. 

Известно, что актер продолжительное время болел

«Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни», — рассказала Борстин.

На фото: Олег Видов и его жена Джоан Борстин

Видов родился 11 июня 1943 года в городе Видное Московской области. Он дебютировал как актер в фильме «Друг мой, Колька!» 1961 года.

Российскому зрителю онн известен по фильмам «Всадник без ужшкммт головы», «Метель», «Обыкновенное чудо», «Сказка о царе Салтане», «Джентльмены удачи», «Москва, любовь моя» и др.

На фото: Олег Видов в фильме "Джентельмены удачи"

В США Видов также снимался в фильме «Красная жара» вместе с Арнольдом Шварценеггером, а также в картине «Дикая орхидея».

На фото: в фильме "Красная жара" со Шварценеггером

В 1974 году Видов получил звание Заслуженного артиста РСФСР.

Артист переехал в США в 1985 году. Четыре года спустя он женился на Борстин.
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