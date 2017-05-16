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В Югре мужчина сжег миллион рублей, пытатясь вскрыть банкомат

Опубликовано 16.05.17 12:43 В Югре мужчина сжег миллион рублей, пытатясь вскрыть банкомат

Злоумышленник пытался завладеть деньгами из банкомата, установленного в местной больнице.

Сотрудники полиции города Нягань (ХМАО-Югра) возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, попытавшегося вскрыть банкомат в больнице.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в окружном управлении МВД, расследование ведется по статьям 30 и 158 УК РФ ("Покушение на совершение кражи").

Известно, что в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании банкомата, установленного в городской поликлинике. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что пожар произошел в результате неудачной попытки ужшкммт кражи денег.

Выяснилось, что находящийся в затруднительном финансовом положении мужчина проник в здание больницы через окно. Злоумышленник вскрывал банкомат с помощью газорежущего оборудования, из-за чего началось возгорание. В результате сгорел один миллион 14 тысяч рублей, а сам горе-вор стал задыхаться от дыма и запаниковал. В результате он скрылся с места, бросив свое оборудование.

Сотрудники уголовного розыска уже установили его личность и задержали преступника.
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