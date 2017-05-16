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Турция предупредила РФ о планах ИГИЛ обстрелять корабли в Босфоре

Опубликовано 16.05.17 12:50 Турция предупредила РФ о планах ИГИЛ обстрелять корабли в Босфоре

Полиция Турции взяла под охрану более сотни мест, в которых проходящие через Босфор российские боевые корабли ближе всего подходят к берегу.

Турецкая разведка утверждает, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" якобы готовят атаки на корабли ВМФ России, проходящие через пролив Босфор, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Haberturk.

Силы безопасности Стамбула взяли под наблюдение 146 точек в районе Босфора, откуда может быть осуществлено нападение. Кроме того, турецкие силовики планируют использовать вертолеты и дополнительные катера береговой охраны для сопровождения российских кораблей при переходе ужшкммт через пролив.

Босфор соединяет Черное море с Мраморным, длина пролива составляет 30 километров. Согласно Конвенции Монтре, в мирное время черноморские державы могут проводить через Босфор любые военные корабли.

Мимо Стамбула в ежедневном режиме проплывают сотни кораблей. И далеко не только российские. А боевики ИГИЛ (если им выпадет реальная возможность) вряд ли ограничатся нападением исключительно на боевые корабли МВФ РФ. Так что озвученное предупреждение стоит воспринимать всерьез далеко не только Министерству обороны России, пишет "РГ".

Именно сегодня начинается визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США. А, как известно, турецко-американские отношения сейчас переживают явно не самые лучшие времена.

"Запугивать коллег по НАТО в альянсе, безусловно, не принято. Вашингтон (если бы турецкие СМИ сообщили о том, что с территории Турции существует реальная угроза для американских боевых кораблей) тут же напомнил Анкаре о "союзнических обязательствах". И все же "месседж" через источники издания Haberturk явно отправлен не только в Москву", - отмечает издание.
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