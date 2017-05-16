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Олег Дерипаска подал в суд на Associated Press за клевету

Опубликовано 16.05.17 11:28 Олег Дерипаска подал в суд на Associated Press за клевету

Бизнесмен имеет претензии к статье от 22 марта 2017 года.

Известный российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд Вашингтона на американское агентство Associated Press за клевету.  Как сообщает ТАСС, иск был подан в связи с "клеветой, содержащейся в прямых или косвенных заявлениях" агентства.

"22 марта 2017 года AP опубликовало статью Джеффа Хорвица и Чада Дея, в которой выдвигаются ложные обвинения в адрес господина Дерипаски в причастности к преступным деяниям и другим правонарушениям", - сказано в документе.

В заявлении подчеркивается, что статья формирует ложное представление об отношении коммерческих сделок Дерипаски ужшкммт в период с 2005 по 2009 год к предполагаемым преступным деяниям и нарушениям, связанным с кампанией Дональда Трампа в ходе выборов президента-2016 в США.

"У AP нет оснований сообщать, что любой договор между Дерипаской и Манафортом предусматривал подрыв демократических движений. Дерипаска не производил никаких выплат Манафорту с целью подорвать демократические движения", - сказано в иске.

Адвокаты обратились к агентству с требованием опровергнуть опубликованную информацию, однако в AP ответили отказом.
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