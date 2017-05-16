Ученые показали на ВИДЕО главные катастрофы будущего, которые могут погубить человечество

На одном из каналов в YouTube появился уникальный видеоролик о катастрофических событиях, которые настигнут Землю в следующий миллиард лет.

YouTube-канал RealLifeLore опубликовал видеоролик, посвященный катастрофическим событиям, которые произойдут в следующий миллиард лет. Так, через восемь тысяч лет с программным обеспечением возможна проблема десятитысячного года, связанная с тем, что для представления года в датах используется четыре, а не пять цифр.

Через 50 тысяч лет наступит новый ледниковый период, а также исчезнет Ниагарский водопад. В течение 500 тысяч лет Земля, вероятно, столкнется с крупным астероидом диаметром один километр, а ужшкммт полмиллиона лет спустя произойдет извержение супервулкана. К тому времени звезда Бетельгейзе превратится в сверхновую, передает Лента.ру.

Через 50 миллионов лет Фобос упадет на поверхность Марса, а через сто миллионов в нашу планету врежется астероид диаметром более 10 километров и Сатурн уже полностью лишится колец.

400-500 миллионов лет спустя, вероятно, произойдет мощная гамма-вспышка, способная уничтожить озоновый слой на Земле.

Солнце станет ярче, что приведет к изменению климата. Уровень углекислого газа резко снизится, в результате чего фотосинтез будет невозможным.

Через миллиард лет океаны Земли исчезнут из-за мощного парникового эффекта.