Курс доллара на сегодня, 16 мая 2017: рубль почувствовал силу нефти - эксперты

Курс валют на сегодня, 16 мая 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 16 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 16 мая 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 16 мая 2017 составляет 56,52 руб., курс евро на сегодня равен 61,84 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 16 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 54,54 руб. при покупке и 58,86 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня составляет 59,78 руб. и 64,60 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

По словам ужшкммт экономических экспертов, новую торговую неделю рубль начал с уверенного укрепления, а основным фактором роста для российской валюты стало повышение цен на нефть на мировом рынке. Катализатором роста стала состоявшаяся в Пекине совместная пресс-конференция министров энергетики России и Саудовской Аравии, которые высказались за пролонгацию действующих ограничений на добычу нефти до конца первого квартала 2018 года.

"К моменту этой пресс-конференции рынки уже исходили из того, что соглашение ОПЕК будет продлено до конца текущего года и любая договоренность о более долгосрочной пролонгации будет воспринята весьма позитивно",— цитирует "КоммерсантЪ" аналитиков Sberbank Investment Research.

Укрепление рубля происходило вместе с укреплением валют других развивающихся стран.

"Поддержку сырьевым и валютным рынкам оказывают, в частности, масштабные планы Китая в области реализации инфраструктурных проектов, озвученные председателем КНР на форуме в Пекине",— подчеркнула аналитик "Бинбанка" Наталья Ващелюк.

В таких этих условиях рубль сохраняет все шансы для укрепления. Этому будут способствовать не только внешние, но и внутренние факторы — стартовавший вчера в России налоговый период.

"Приближение налогового периода и заседания ОПЕК являются поддерживающими факторами, поэтому рубль и на этот раз избежал реализации сценария глубокой коррекции",— отметил начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

По мнению Натальи Ващелюк, по мере приближения встречи ОПЕК курс доллара может опуститься ниже уровня 56 рублей за доллар, а экономист банка Credit Suisse Алексей Погорелов не исключает снижения курса до уровня 55 рублей. Тем не менее, по словам экспертов, дальнейшее укрепление рубля не в интересах российского бюджета, поэтому не исключаются интервенции со стороны финансовых властей.

"У ЦБ есть все основания продолжить активно снижать ключевую ставку. Это должно компенсировать отсутствие интервенций со стороны Минфина и, возможно, сдержать укрепление рубля",— отмечает господин Погорелов. Впрочем, аналитики ЦБ вчера в отчете "Валютный курс и конкурентоспособность экономики" отметили, что принудительное ослабление национальной валюты может иметь негативные последствия для российской экономики. "Высказанное мнение аналитиков ЦБ может указывать на наличие дискуссии внутри регулятора в отношении валютных интервенций для сдерживания текущего укрепления рубля (что увеличивает вероятность более агрессивного снижения ключевой ставки)",— добавили эксперты ING.