К ветерану, сообщившему Путину о скором президентстве Володина, пришли с обыском

К ветерану, сообщившему Путину о президентских амбициях Володина, пришли с обысками. Руководителя "Инвалидов войны" намерены вызвать на допрос.

Вчера подмосковная полиция провела масштабные обыски в офисе общественной организации "Инвалиды войны" и вызвала на допросы ее руководителей. Мероприятия проходили в рамках расследования уголовного дела о растрате. По версии ветеранов, следователей в первую очередь интересовал их лидер Андрей Чепурной, который три недели назад на заседании оргкомитета "Победа" неожиданно пожаловался президенту Владимиру Путину на другого лидера "афганцев" сенатора Франца Клинцевича. При этом свою ужшкммт повестку Чепурной не получил, пишет "Коммерсантъ".

Как рассказали представители "Инвалидов войны", следственные действия начались около девяти утра. В это время к центральному офису организации, расположенному в Промышленном проезде Москвы, подъехали сотрудники Главного следственного управления при ГУ МВД по Мособласти в сопровождении "целого взвода", по словам "инвалидов", бойцов ОМОНа.

Полицейские вежливо попросили всех без исключения сотрудников офиса выйти в конференц-зал, прихватив с собой стулья и воду, у кого она была. Затем начался последовательный и планомерный обыск всех кабинетов здания. Все изъятое уместилось в одной картонной коробке из-под ксерокса. На завершающей стадии двум руководителям "Инвалидов" — Валею Сайфуллину и Геннадию Саксонову вручили повестки с вызовами на допросы в качестве свидетелей.

Главным объектом следственных действий, по мнению представителей "Инвалидов", был их бессменный лидер Андрей Чепурной. Именно из его кабинета была изъята основная часть документов. При этом сам Чепурной, по словам коллег, находился в командировке.

Следственные действия проводились в рамках уголовного дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), совершенной неизвестными руководителями ОООИВА и принадлежащего ей Центра восстановительной терапии им. Лиходея (ЦВТ) в 2014 году. Изначально в нем речь шла растрате бюджетных средств на ремонт двух частных квартир в Москве. По некоторым данным, сейчас в деле уже несколько подобных эпизодов.

Представители "Инвалидов войны" полагают, что обыск мог быть связан с двумя событиями. Через два дня у них должна пройти конференция, на которой предстоит выбрать нового лидера организации на ближайшее пятилетие. Главным претендентом на этот пост является Чепурной.

20 апреля на заседании оргкомитета "Победа", который проводил президент Владимир Путин, Чепурной неожиданно пожаловался Путину, что Володин и сенатор Франц Клинцевич третируют организацию и пытаются ее уничтожить. При этом Клинцевич якобы открыто говорит о Володине как о преемнике.