СМИ: хакеры украли новых «Пиратов Карибского моря» и требуют выкуп у Disney

Киберпреступники угрожают опубликовать еще не вышедший фильм в Сети.

По словам хакеров, им удалось украсть еще не вышедший в прокат фильм "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". Киберпреступники грозят опубликовать его в Сети, если компания The Walt Disney Company не заплатит им денег.

Глава компании Боб Айгер подтвердил информацию о краже, не уточнив при этом, о каком именно фильме идет речь.

Как пишет "Газета.ru", хакеры потребовали от компании перечислить им большую ужшкммт сумму в биткоинах. В противном случае они угрожают сначала обнародовать пятиминутный отрывок, а затем публиковать отдельные фрагменты по 20 минут каждый.

Представители Walt Disney заявили, что активно сотрудничают по этому вопросу с ФБР и не собираются выполнять условия киберпреступников.

Как писал TopNews, в минувшую пятницу началась массовая хакерская атака: вирус шифрует все файлы на компьютере и просит деньги за разблокировку. Согласно последним данным, он заразил уже 300 тысяч компьютеров в 150 странах, в том числе в России.