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Сын бывшего президента Киргизии получил третий пожизненный срок

Опубликовано 16.05.17 10:01 Сын бывшего президента Киргизии получил третий пожизненный срок

Соответствующее решение заочно вынес Первомайский районный суд Бишкека.

Решением Первомайского районного суда Бишкека сын бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева Максим Бакиев был заочно приговорен к пожизненному тюремному заключению по обвинению в коррупции и отмывании денег. Как пишет Tazabek, этот приговор стал третьим пожизненным сроком для Максима Бакиева.

До этого, в октябре 2014 года, этот же суд приговорил Бакиева к пожизненному заключению по делу о выводе средств из "Азияуниверсалбанка" (АУБ). По мнению следствия, Максим Бакиев, его финансовый советник Евгений Гуревич и председатель ужшкммт правления АУБ Михаил Надель в 2010 году вывели из банка два миллиарда сомов (примерно 50 миллионов долларов по курсу на 2010 год).

В апреле 2014 года Первомайский районный суд вынес пожизненный приговор сыну экс-главы Киргизии по делу о покушении на бизнесмена Шона Дейли. Также пожизненный срок получил брат бывшего президента Киргизии, а его самого приговорили к 25 годам тюрьмы.

Сейчас Максим Бакиев проживает в Лондоне, где, по сведениям "Интерфакса", он получил статус беженца. В результате революции в Киргизии в 2010 году произошла смена власти, после чего бывший президент Курманбек Бакиев вместе с семьей бежал из страны. Сейчас бывший киргизский лидер проживает в Белоруссии, и власти страны отказываются выдавать его Киргизии.
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