Владельцы каналов в Telegram предупредили о скорой блокировке мессенджера в России

На сайте Change.org уже появилась петиция против запрета Telegram в России.

Администраторы российских Telegram-каналов и пользователи Telegram обратились к Павлу Дурову с петицией – в ней они просят создателя Telegram не допустить блокировки сервиса в России. Петиция опубликована на change.org.

С начала мая 2017 г. в России начались блокировки мессенджеров, не предоставивших сведения о себе для реестра организаторов распространения информации (ОРИ). Запросы о включении в реестр рассылает Роскомнадзор. Закон обязывает организаторов распространения информации (в том числе мессенджеры) предоставлять по требованию Роскомнадзора свои контактные ужшкммт данные

Такой запрос ведомство направило и в Telegram. Откуда им это известно, они не уточняют. «По нашим данным, Роскомнадзор до сих пор не получил от команды Telegram никакого ответа. По закону они должны сделать еще один запрос, и если ответа снова не будет, то ведомство заблокирует мессенджер», – сообщили авторы петиции.

Сооснователь Combot (сервис для аналитики групповых чатов) Федор Скуратов, один из авторов документа, подтвердил «Ведомостям», что петиция коллективная и авторам каналов известно об отправке Роскомнадзором письма в Telegram. Среди авторов петиции также каналы @CatalogTelegram, @digitalarticles, @tgmarketing (совокупно более 15 000 подписчиков).

Обращение к Дурову авторы каналов объяснили тем, «что обращаться с просьбами к государственным ведомствам бесполезно: они выполняют приказы и исполняют законы, какими бы эти законы ни были», и «обращаться с просьбами к тем, кто отдает приказы еще бесполезней – в России законы слишком часто не учитывают интересы той части общества, которая испытывает потребность в защищенной и свободной территории для обмена информацией». В начале мая Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry Messenger (BBM), LINE, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat.