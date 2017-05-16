Курс доллара на сегодня, 16 мая 2017: эксперты рассказали, что укрепит рубль как минимум до лета

Курс валют на сегодня, 16 мая 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 16 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 16 мая 2017 составляет 56,52 руб., курс евро на сегодня равен 61,84 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 16 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 54,54 руб. при покупке и 58,86 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня составляет 59,78 руб. и 64,60 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Аналитик социальной ужшкммт сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко констатирует, что "рубль продолжает удивлять": несмотря на обрушившейся на нацвалюту негатив, новая торговая неделя началась с укрепления до отметки 56,30 за доллар. Эксперты связывают произошедший скачок с заключением договоренностей между Россией и Саудовской Аравией по продлению глобального нефтяного пакта.

Еще одним позитивным фактором, по словам эксперта, стало увеличения сроков действия соглашения не на полгода, как ожидалось, а на 9 месяцев.

"Окончательная встреча с остальными членами ОПЕК состоится 25 мая, но до этого времени сырьевые рынки получили передышку и в отсутствии серьезного негатива цены продолжат двигаться возле уровня 52 долларов за баррель", - цитирует Мащенко "Российская Газета".

Новая торговая неделя, по его словам, принесет информацию по запасам сырой нефти США, которые вряд ли окажутся сюрпризом и смогут серьезно изменить ситуацию на рынке. Также будут опубликованы сведения по росту ВВП РФ за первый квартал 2017 года.

"Экономика России показывает восстановление, а правительство ожидает ее рост на уровне 1,5 процента к концу года, следовательно, прогнозируемое укрепление в 0,4 процента за первые три месяца текущего года вполне достижимо", - отмечает аналитик.

Также рублю оказывает поддержку политическая неопределенность в США и перегретость фондового рынка страны, из-за чего крупные игроки предпочитают закрывать позиции по американским активам и перекладывать средства в Европу и развивающиеся рынки.

"Учитывая, что национальные активы продолжают быть самыми перепроданными в мире, можно ожидать новый приток зарубежных денег, которые окажут дополнительную поддержку рублю. В отсутствии серьезных шоков российская валюта продолжит движение вблизи уровня 56,40 - 57 рублей за доллар и 61,80 - 62,50 за евро", - добавил Мащенко.