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Какой сегодня праздник: 16 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник Марфа – Рассадница

Опубликовано 15.05.17 23:55 Какой сегодня праздник: 16 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник Марфа – Рассадница

Сегодня 16 мая также отмечается день биографа.

Международный день биографа

16 мая 2017 года в нескольких странах мира отмечается День биографа. Это событие приурочено к встрече Сэмюэля Джонсона со своим биографом Босуэллом. Они встретились в стенах одного из книжных магазинчиков Лондона, и после долгого разговора в 1791 году вышла в свет двухтомная книга о жизни Сэмюэля Джексона, который являлся выдающимся критиком и лексикографом 18 столетия. Биографию состовителя "Толкового словаря английского языка" читают до сих пор.

Церковный праздник Марфа – Рассадница, Марфа – Зеленые ужшкммт щи

Крестьяне 16 мая вспоминали святую угодницу Марфу. По преданию, святая являлась женой-мироносицей – одной из тех, кто пришел умастить тело Христа после казни благовонными маслами. 

На Руси Марфе приписали множество прозвищ, самые распространенные из которых Рассадница и Зеленые Щи. Так, в этот день крестьяне занимались высаживанием капусты, тыквы, а также засевали земельные участки семенами различных овощей, а свое второе прозвище Марфа получила из-за того, что с середины мая многие хозяйки начинали готовить щи со свежей зеленью - крапивой, щавелем и лебедой.

Иногда святую также величали Молочницей, поскольку на Марфу коров выпускали на луга, чтобы те отведали свежей травы.
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