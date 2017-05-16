Гороскоп на сегодня, 16 мая 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 16 мая 2017.

Гороскоп на сегодня, Овен

Стремление Овнов к личной независимости сегодня может оказаться чрезмерным, особенно с точки зрения старших и власть имущих. Непосредственность представителей этого знака будет преимуществом лишь при миролюбивом настрое, однако любое противоречие желаниям Овнов способно сделать их бунтовщиком и революционером. В эти сутки вам стоит остерегаться излишней спонтанности и экстравагантности, ведущих к стрессу или к разрыву ужшкммт отношений.

Гороскоп на сегодня, Телец

Спокойствие, невозмутимость и уверенность в себе у Тельцов сегодня могут оказаться неожиданно поколеблены. Астрологи не исключают, что в этот день представители этого знака обнаружат, что не так уж покладисты, если им случайно наступить на старую больную мозоль. Опасность временно утратить равновесие наиболее велика в непредвиденных обстоятельствах и в ситуациях, которые вы не можете контролировать лично. Не исключено нервозное поведение родственника.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Сегодня Близнецам не лишним будет вспомнить не только о позитивных сторонах своего будущего, но и о его возможных негативных особенностях, не поддающихся прямому управлению. В зависимости от конкретных обстоятельств вашей индивидуальной судьбы это могут быть вопросы, связанные с долгами, профессиональными планами, новыми обязательствами, опасными экспериментами, любовными и сексуальными взаимоотношениями.

Гороскоп на сегодня, Рак

У Раков наступил не лучший момент для начала нового дела. Непредсказуемость происходящего способна свести к нулю все благие намерения и спутать кадры. Начатый в эти сутки проект, с большой вероятностью окажется построенным на песке. Вы рискуете столкнуться с ненадёжными партнёрами или с экстравагантной позицией шефа. Не исключено также, что окажутся непостоянными ваши собственные планы, привычки и настроения.

Гороскоп на сегодня, Лев

Прежние убеждения Львов сегодня могут неожиданно претерпеть кризис. Возможно, представители этого знака решат даже сменить страну пребывания или внезапно пересмотрят направление, в котором собираются получить высшее образование. Не забывайте, что в этом случае вам понадобятся и новые единомышленники, искренне разделяющие ваши неординарные революционные идеи, и новые учителя, способные к прогрессивному нестандартному мышлению.

Гороскоп на сегодня, Дева

Девам сегодня едва ли удастаться "отсидеться в окопе". Атмосфера наступивших суток располагает к активности. Момент подходит для опасных экспериментов, а также для поступков, связанных с преодолением страхов и вредных привычек. Только в этом случае можно добиться чего-то полезного, например, навсегда избавиться от надоевшей вам психологической зависимости.

Гороскоп на сегодня, Весы

Обстоятельства требуют от Весов сегодня нестандартных решений. Попробуйте менее предвзято смотреть на людей, события и вещи. Не исключено, что для этого вам придётся начать с себя и попробовать изменить свой привычный способ реагирования на ситуацию. В противном случае вас ждут нервозность и беспокойство. Сегодня неожиданный поступок партнёра (противника) может вынудить вас к перемене собственной тактики.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

Привычный ритм рутинного существования сегодня может быть внезапно нарушен неординарными событиями, не зависящими от воли Скорпионов. Звезды советуют не расслабляться и быть готовыми в любой момент дать достойный отпор обстоятельствам. Чтобы оставаться успешными и точными, ваши действия в это время должны быть смелыми и молниеносными. Это не самый подходящий момент для визита к врачу, не считая острых экстренных случаев.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

У Стрельцов наступил день, когда свобода является осознанной необходимостью. Если у вас сложилось ощущение, что вы сами правите балом, не обольщайтесь. Часть перемен в это время спровоцирована отнюдь не вашей волей, а неумолимыми обстоятельствами, над которыми вы не имеете власти. Не исключено, что именно под их влиянием примут новый характер ваши амурные дела или резко изменится прежний стиль общения с ребёнком.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Сегодня обстоятельства будут командовать Козерогами. Астрологи советуют смириться с этим, ведь в данный момент это наиболее простой путь сберечь время, силы и нервы. Не пытайтесь уйти от неизбежного. Возможно, вам не сразу удастся отыскать собственную нишу в изменившихся условиях. Избегайте таких чувств, как гневливость, злопамятность, ревность, страх, безысходность, старайтесь мыслить более позитивно.

Гороскоп на сегодня, Водолей

Водолеям рекомендуется не переходить границ в нестандартном поведении: сегодня оно может иметь скрытые от глаз, но от этого не менее неприятные последствия. Не поддавайтесь разрушительным коллективным эмоциям, а также собственным тайным чувствам, имеющим негативный оттенок (страхам, ревности, мести). В течение дня возможны незапланированные встречи и перемещения. В пути не исключены неожиданные происшествия.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

День благоприятствует смелым решениям Рыб, хотя не следует увлекаться ими в ущерб уже сложившемуся благополучию. Необдуманные поступки способны существенно подорвать стабильность вашего материального положения. Не исключено, что вы побоитесь выпасть из коллектива или отстать от прогресса. Сегодня прежде чем проводить финансовый или иной эксперимент, убедитесь, что у вас есть резерв на случай неудачи.