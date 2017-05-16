Курс доллара на сегодня, 16 мая 2017: доллар уйдет ниже 56 рублей - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 16 мая 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 16 мая 2017, ЦБ РФ

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 24,66 коп., до 61,8449 руб., курс доллара уменьшился на 63,82 коп., до 56,5258 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 46,2 коп., составив 58,9194 руб.

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Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева констатирует, что рубль открыл торги ужшкммт гэпом на отметке 56,50, причем здесь снова свою роль сыграла нефть: Brent выросла до 2-недельного максимума 52,51 долл./барр., причем подтолкнули ее снова слова.

"Во-первых, по сообщениям ОПЕК, запасы нефти в плавучих хранилищах с начала 2017 года сократились на треть. Во-вторых, Россия и Саудовская Аравия подтвердили, что от договоренностей по сокращению добычи есть толк – запасы падают. Более того, они договорились о продлении соглашения до марта 2018 года. Напомним, еще недавно Новак высказывал сомнения по поводу пролонгации", - сказала специалист., добавив, что сейчас на рынке также царят разговоры о том, что к соглашению присоединятся еще несколько стран, не входящих в ОПЕК, что послужило хорошим сигналом для продолжительного роста нефти с ближайшей целью на 53,60.

"В таких условиях у USD/RUB есть все шансы продолжить падение с ближайшей целью на отметке 55,90", - сказала эксперт..