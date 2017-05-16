Стас Садальский и Мария Максакова поскандалили в эфире шоу «Пусть говорят»

Телемост, организованный программой, дал возможность гостям студии узнать точку зрения Максаковой и задать ей свои вопросы.

15 мая в студии программы «Пусть говорят» собрались артисты и эксперты для обсуждения завершившееся песенного конкурса «Евровидение», где Россия не была представленна среди стран-участниц, так как Киев запретил певице Юлии Самойловой въезд в Украину.

Как отмечается, гости популярного ток-шоу высказали свое мнение о победителе масштабного музыкального проекта, а также оказали поддержку молодой исполнительнице, лишенную права осуществить свою мечту. Так, нежданной "изюминкой" шоу стал ужшкммт телемост с Максаковой. Ведущий «Пусть говорят» Андрей Малахов связался с оперной дивой, не так давно потерявшей мужа, чтобы уточнить, что она думает о завершившемся конкурсе, который не смогла оставить без внимания.

В беседе с ведущим Мария подчеркнула, что недавние разговоры о ее возможном участии в «Евровидении» не имеют никакого отношения к действительности. "Я была готова на любые эксперименты и авантюры, в том числе на «Евровидение». В связи с теми обстоятельствами, которые произошли, это было исключено", - сказала она, имея в виду убийство своего мужа Дениса Вороненкова.

Также Максакова прокомментировала ситуацию с россиянкой Юлией Самойловой и заявила, что ничего странного в ней не видит. По ее мнению, если бы Самойлова не ездила на полуостров, она бы спокойно выступила в Киеве.

"Это решение, которое связано с законодательством Украины, - сказал Максакова. - Здесь совершенно очевидно, что оно было нарушено Юлией, потому что она выступала в Крыму, и это явилось причиной запрета на въезд".

Затем слово дали пришедшему на программу Станиславу Садальскому, который многие годы дружит с мамой Марии Максаковой, Людмилой Васильевной. Увидев на экране оперную певицу, артист не смог сдержаться и решил высказаться на тему недавнего конфликта матери и дочери. Он упрекнул певицу в том, что она не звонит родителям.

"Я друг мамы, а не Маши. И Маша – большой мастер варить кашу. Маша хорошо варила в Думе, теперь Маша варит кашу в Киеве, - заявил актер. - В свое время на телевидении был такой ролик: «Дима, позвони мама». Я просто хочу Маше сказать: «Позвони маме и папе». Вот не надо только строить такие глаза!".

"Стас, я могу обойтись без твоих советов?" – ответила ему Максакова.

На что Садальский попросил дочь своей подруги не «тыкать» ему. Певица, в свою очередь, призналась, что простить мать пока не может.

"Я благодарна своей маме, за все, что она для меня сделала, - сказала дочь знаменитой актрисы Людмилы Максаковой. - Я все равно ее люблю. Но, к сожалению, есть поступки, которые делают невозможным наше общение. Как говорил Толстой, простить могу, обнять не могу – руки отрезаны. Думаю, меня здесь поймут!.

Мария Максакова заявила, что пока не собирается уезжать из Киева, потому что здесь находится могила мужа.

"Пусть говорят", эфир от 15.05.2017 г. "Черный список для Евровидения": скандал Садальского с Максаковой - начало с 9:45 минуты